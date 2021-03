Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΕ: Παράταση στον έλεγχο για τις εξαγωγές εμβολίων

Ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα στις χώρες-μέλη να μπλοκάρουν τις εξαγωγές εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να επεκτείνει ως τα τέλη Ιουνίου, τον μηχανισμό που ελέγχει τις εξαγωγές από την ΕΕ, των εμβολίων κατά της COVID-19.

Ο μηχανισμός ελέγχου των εξαγωγών εμβολίων δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να “μπλοκάρουν” τις εξαγωγές εμβολίων κατά του κορονοϊού που παράγονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις των συμβάσεων που έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός αυτός τέθηκε σε λειτουργία τέλη Ιανουαρίου, μετά την “κόντρα” που ξέσπασε ανάμεσα στην Επιτροπή και την AstraZeneca, η οποία που μείωσε απότομα τις παραδόσεις εμβολίων στην ΕΕ. Ο μηχανισμός επρόκειτο να παύσει τη λειτουργία του στις 31 Μαρτίου, αντ’ αυτού η Επιτροπή αποφάσισε να τον επεκτείνει για άλλους τρεις μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, έχει δώσει το “πράσινο φως” για την εξαγωγή πάνω από 34 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά του κορονοϊού, προς 31 τρίτες χώρες. Μόνο ένα αίτημα απορρίφθηκε. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ιταλία “μπλόκαρε” την εξαγωγή 250.000 δόσεων εμβολίου της AstraZeneca προς την Αυστραλία.