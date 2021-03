Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Πατούλης: Στη μάχη κατά της πανδημίας δεν περισσεύει κανείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα γραφεία της Περιφέρεια Αττικής επισκέφθηκε ο Υπ. Υγείας. Στο επίκεντρο της συζήτησης η ανησυχητική επιδημιολογική εικόνα στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας.

Η βαριά επιδημιολογική εικόνα της Αττικής, αλλά και ο περαιτέρω συντονισμός των κοινών δράσεων για την καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη με τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία της Περιφέρειας.

Σε συνέχεια και των προηγούμενων συναντήσεων και με δεδομένη την έξαρση του ιού στην Αττική, ο κ. Πατούλης επεσήμανε στον Υπουργό πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να είναι σταθερά παρούσα στην εθνική μάχη, με στοχευμένες δράσεις που δίνουν έμφαση στην πρόληψη.

Σε αυτό το πλαίσιο τον ενημέρωσε για την πορεία της διενέργειας των rapid test αλλά και μοριακών ελέγχων από τα εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, τα οποία σήμερα, οπότε και ολοκληρώνεται περίπου μία εβδομάδα από την έναρξη της δράσης, έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες τεστ σε εργαζόμενους και πολίτες σε διάφορες περιοχές σε όλο το εύρος της Αττικής. Η δράση διάρκειας ενός μήνα, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, έχει βασικό στόχο, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, την επιτάχυνση των ιχνηλατήσεων, προκειμένου να ανακοπεί η αλυσίδα της μεταδοτικότητας.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης διεμήνυσε στον κ. Κικίλια πως η ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών στο εθνικό κάλεσμα να συνδράμουν την εθνική προσπάθεια, μετά και τη σχετική επιστολή-πρόσκληση που τους απέστειλε ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι μέχρι στιγμής ενθαρρυντική.

«Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε όλοι παρόντες, για να συμβάλλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε, προκειμένου να βγούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα από αυτήν την περιπέτεια» σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Κικίλιας τον ευχαρίστησε για τη συνδρομή του, επισημαίνοντας πως μόνο με συστράτευση δυνάμεων και ενότητα, είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.