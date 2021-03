Κόσμος

Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες είναι και οι τραυματίες από τη φονική πυρκαγιά.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν σήμερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας ανατολικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, δήλωσαν στο AFP πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές.

Δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα έχουν κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς, τα αίτια της οποίας είναι προς το παρόν άγνωστα.