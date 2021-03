Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στο Ίλιον: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Στο νοσοκομείο παραμένει το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης.

Της Αντιγόνης Θάνου

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο Ίλιον, μετά το περιστατικό κακοποίησης δυο ανηλίκων κοριτσιών στις 3 Μαρτίου, από δυο αδέρφια ηλικίας 19 και 24 ετών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, μέρος του οποίου δημοσιεύει το protothema.gr, η μια κοπέλα, ηλικίας 15 ετών, φέρει κακώσεις στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο. «Η ανωτέρω ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ (βότκα) βιάστηκε από ενήλικο άνδρα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου είχαν μεταβεί από κοινού με έτερα άτομα. Η ανήλικη διακομίστηκε στο Γ.Ν.Π.Α “Παν. & Αγλ. Κυριακού”», αναφέρεται στο πόρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη μαζί με την συνομήλικη ξαδέρφη της καθόταν σε πλατεία μαζί με δύο νεαρούς που γνώριζαν, ηλικίας 19 και 24 ετών.

Τα δυο αδέρφια, αφού κατανάλωσαν αλκοόλ, φέρονται ότι παρέσυραν τα κορίτσια σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Ο 19χρονος, κατηγορείται ότι βίασε το ένα από τα δύο κορίτσια, ενώ ο 24χρονος φέρεται να ασέλγησε στην δεύτερη κοπέλα.

Οι ανήλικες ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν την Αστυνομία

Ο 19χρονος συνελήφθη και ήδη προφυλακίστηκε, ενώ ο 24χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.