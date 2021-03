Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η κρίσιμη δίκη και ένας θάνατος “μυστήριο” (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου - Επεισόδιο 108

Η δίκης της Ελένης εναντίον του Βόσκαρη ξεκινάει. Πολλές οι μαρτυρίες και ο Βόσκαρης χρησιμοποιεί δόλια κόλπα για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Η Δρόσω αποφασίζει να προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ασημίνας και του Νικηφόρου, οι οποίοι μαζί με το παιδί προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή στο Παρίσι. Είναι, όμως, ο Σέργιος έτοιμος να μείνει μόνιμα σε μια ξένη χώρα μακριά απ’ τους δικούς του; Η Δόμνα ψάχνει τον πατέρα της που έχει εξαφανιστεί, ενώ ο Δούκας προσπαθεί να μην τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας πως ο Θέμελης βρέθηκε νεκρός θα δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, ενώ η Δόμνα είναι βέβαιη πως πρόκειται για δολοφονία. Η Βιολέτα και ο Μιλτιάδης μαθαίνουν την απόφαση της Γερμενή για το αίτημα υιοθεσίας του Ευτύχη. Πώς θ’ αντιδράσει, όμως, ο Ευτύχης όταν το μάθει;

Τρίτη 16 Μαρτίου - Επεισόδιο 109

Η Ασημίνα μαθαίνει πως η Δρόσω προχωράει δικαστικά, αλλά επιμένει στην απόφασή της. Οι δύο αδελφές είναι έτοιμες να δώσουν, η κάθε μία, τη μάχη της για το παιδί. Η Ελένη προσπαθεί μάταια να τις συνεφέρει. Στο μεταξύ, η δίκη εναντίον του Βόσκαρη συνεχίζεται με μαρτυρίες του Λάμπρου και της Σοφούλας, η οποία αρχίζει να βλέπει το άλλο πρόσωπο του άντρα της. Η σύλληψη της Χατζίδου αλλάζει τις ισορροπίες και η Ελένη είναι σίγουρη πως ο Βόσκαρης θα χρησιμοποιήσει τη μαρτυρία της προς όφελός του. Ο Δούκας συμπαραστέκεται στη Δόμνα που φιλοξενείται στο σπίτι των Σεβαστών, αλλά η Μυρσίνη έχει αρχίσει να υποψιάζεται πως κάτι συμβαίνει. Τι θα γίνει όταν ο Μελέτης μάθει πως γνώριζε ποιος πραγματικά ήταν ο Θέμελης; Πώς σκοπεύει να καλύψει τα ίχνη του ο Δούκας; Όλο το χωριό συνεχίζει να ψάχνει τον Ευτύχη που έχει εξαφανιστεί, ενώ η Ουρανία μαθαίνει πως ο Σέργιος είναι παιδί της Δρόσως και νιώθει ενοχές που δεν βοήθησε την Ασημίνα όταν την χρειαζόταν. Ο Φανούρης και η Ρίζω βρίσκονται μπροστά στη Δρόσω, η οποία σκοπεύει να τους ρίξει στη μάχη για την αναγνώρισή της ως βιολογική μητέρα του παιδιού. Θα δεχτούν να τη βοηθήσουν;

Τετάρτη 17 Μαρτίου - Επεισόδιο 110

Η δίκη του Βόσκαρη συνεχίζεται με την κατάθεση της Χατζίδου. Θα υπερισχύσει, γι’ ακόμα μια φορά, το μίσος της για την Ελένη ή θα φέρει τον Βόσκαρη προ εκπλήξεων; Ο Δούκας αναγκάζεται να αποκαλύψει στην Ανέτ το θανάσιμο μυστικό του για τον Σωκράτη, ζητώντας τη βοήθειά της, την ώρα που ο Μελέτης, η Μυρσίνη αλλά και η Αστυνομία ρίχνουν πάνω του τα φώτα για τη σχέση του με τον Σωκράτη. Πώς θα αντιδράσει η Ανέτ; Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα συνεχίζουν την προσπάθεια μιας ανέμελης ζωής στο Παρίσι, μέχρι που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη είδηση. Η Δόμνα θα βρεθεί απέναντι από μια αποκάλυψη που θα την συγκλονίσει, ενώ η Δρόσω συνεχίζει την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά της, ρίχνοντας μια «βόμβα» στο χωριό.

Πέμπτη 18 Μαρτίου - Επεισόδιο 111

Όλοι είναι σοκαρισμένοι ύστερα απ’ την αποκάλυψη της Δρόσως. Η Δόμνα εκμυστηρεύεται στον Μελέτη τα συμπεράσματα της Αστυνομίας πως ο πατέρας της δηλητηριάστηκε, με τις υποψίες του Μελέτη να πέφτουν πάνω στον Δούκα. Η Ζωρζέτ προσπαθεί να πείσει τον Νικηφόρο να βρουν μια συμβιβαστική λύση με τη Δρόσω, ενώ την ίδια στιγμή στο Διαφάνι προσπαθούν να πείσουν τη Δρόσω να μην τραβήξει το σκοινί. Καμία, όμως, απ’ τις δυο πλευρές δεν φαίνεται να υποχωρεί και ο Κωνσταντής προτείνει στη Δρόσω μια παράτολμη λύση. Η Ελένη και ο Λάμπρος φαίνονται απογοητευμένοι για την έκβαση της δίκης, μέχρι που ο Σαράφης τους αναπτερώνει τις ελπίδες καθώς η εμφάνιση ενός αναπάντεχου μάρτυρα μπορεί ν’ αλλάξει τα δεδομένα…

