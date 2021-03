Παράξενα

Ζευγάρι στην Ουκρανία δέθηκε με χειροπέδες για τρεις μήνες!

Το έκαναν για να... διορθώσουν τη σχέση τους, όπως εξηγούν.

Ένας Ουκρανός και η σύντροφός του, που κουράστηκαν να τσακώνονται και να προσπαθούν να διορθώσουν τη σχέση τους, δέθηκαν μεταξύ τους με χειροπέδες για τρεις μήνες, καταγράφοντας τις εμπειρίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πωλητής αυτοκινήτων μέσω Διαδικτύου Αλεξάντρ Κουντλάι, 33 ετών, και η αισθητικός Βικτόρια Πουστοβίτοβα, 28 ετών, ξεκίνησαν το «πείραμά» τους, όπως το χαρακτηρίζουν, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και έχουν έκτοτε συγκεντρώσει χιλιάδες ακολούθους στο Instagram.«Σε ό,τι αφορά το αν νιώθουμε άνετα από σωματική άποψη, με κάθε μέρα που περνά, το συνηθίζουμε ολοένα και πιο πολύ. Γίνεται πιο εύκολο», δήλωσε ο Αλεξάντρ στο Reuters, στο διαμέρισμα του ζευγαριού στην πόλη Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία.

Η ιδέα τού ήρθε όταν η σύντροφός του δήλωσε ότι θέλει να χωρίσουν. «Χωρίζαμε μια ή δυο φορές την εβδομάδα. Όταν κατά τη διάρκεια ενός ακόμα τσακωμού η Βίκα είπε και πάλι ότι πρέπει να χωρίσουμε, της απάντησα: Τότε, θα σε δέσω με μένα».

Η Βικτόρια αρχικά ήταν αρνητική στην ιδέα και τού έκλεισε το τηλέφωνο όταν εκείνος το πρότεινε, αλλά τελικά ο Αλεξάντρ κατάφερε να της αλλάξει γνώμη. Εδώ και σχεδόν ένα μήνα, κανείς από τους δύο δεν έχει προσωπικό χώρο και κάνουν τα πάντα μαζί, από τις αγορές στο σούπερ μάρκετ μέχρι το διάλειμμα για τσιγάρο. «Αποφάσισα ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία για μένα, ότι θα φέρει στη ζωή μου νέα θετικά συναισθήματα που δεν είχα βιώσει πριν», δήλωσε η Βικτόρια. «Τον αγαπώ, έτσι πήρα την απόφαση να το κάνω».

Τώρα αναρτούν φωτογραφίες τους στο Instagram, παρουσιάζοντας μια ειδυλλιακή συνύπαρξη, με λεζάντες που τονίζουν τη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης. Έχουν επίσης εμφανιστεί σε εκπομπές της ουκρανικής τηλεόρασης. Όσο για τη σχέση, «έχουν υπάρξει και εντάσεις», αλλά το ζευγάρι λέει ότι βρήκε νέους τρόπους για να αντιμετωπίζει τις διαφωνίες του. «Δεν εξαφανίστηκαν οι μεταξύ μας τσακωμοί, συνεχίζουμε να μαλώνουμε. Αλλά όταν πλησιάζουμε ένα αδιέξοδο και δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας, απλά σταματάμε να μιλάμε αντί να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να φύγουμε», δήλωσε ο Αλεξάντρ.

Η απάντηση του κόσμου στο εγχείρημά τους είναι ένας συνδυασμός επαινετικών σχολίων, σκεπτικισμού και απλής περιέργειας. Τα σχόλια στο Instagram κυμαίνονται από «Υπέροχο ζευγάρι» έως «Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί το κάνουν αυτό;». Από τις πλέον κρίσιμες ερωτήσεις είναι πώς το ζευγάρι χρησιμοποιεί την τουαλέτα. Η απάντηση: ο ένας εκ των δύο περιμένει απ’ έξω με το χέρι του να παραμένει εντός της τουαλέτας, ενώ κάνουν ντους εναλλάξ.