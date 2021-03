Οικονομία

ΟΑΕΔ: πληρώνεται το επίδομα σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες οι δικαιούχοι. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για καταχώρηση διορθώσεων.

Την Τρίτη, 16 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 400 ευρώ, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη βάση των κριτηρίων που είχαν τεθεί στην οικεία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 450/Β/5-2-2021), προέκυψε ότι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 44.248.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων που απορρίφθηκαν αφορούσε στη μη εκπλήρωση του κριτηρίου της πτώσης τζίρου κατά τουλάχιστον 20% την περίοδο αναφοράς (Απρίλιος-Δεκέμβριος 2020).

Το συνολικό κονδύλι, που θα προέλθει από τον ΟΑΕΔ, ανέχεται στα 17,7 εκατ. ευρώ.

Από την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, θα ανοίξει εκ νέου για 10 ημέρες η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης για καταχώριση διορθώσεων (π.χ. σε περιπτώσεις που έγινε λάθος στο ΙΒΑΝ), καθώς και για συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων για όσους δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία (5-15 Φεβρουαρίου 2021).

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.