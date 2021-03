Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: τι λέει ο 30χρονος συλληφθείς για την επίθεση στον αστυνομικό

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του που ανέλαβε την υπεράσπιση του 30χρονου.

Ο δικηγόρος Παύλος Σαράκης ανακοίνωσε πως ανέλαβε την υπεράσπιση του 30χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται πως είναι ο άνδρας που έριξε τον αστυνομικό από το μηχανάκι, με αποτέλεσμα να δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο.



Στην ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του 30χρονου υποστηρίζει πως ο πελάτης του βρισκόταν στην Δυτική Αττική τις επίμαχες ώρες και πως η εμπλοκή του στην υπόθεση είναι αποτέλεσμα καταγγελίας ενός προσώπου με το οποίο έχει σοβαρές οικογενειακές διαφορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Το Δικηγορικό μας Γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση 30χρονου ημεδαπού που κατηγορείται (από κοινού με άλλους), για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος αστυνομικού το βράδυ της Τρίτης (09/03) στην Ν. Σμύρνη.

Η εμπλοκή του προέκυψε μετά από αναξιόπιστη και κακόβουλη καταγγελία/κατάθεση προσώπου, με το οποίο υφίσταται διένεξη για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.



Ουδέν άλλο αντικειμενικό στοιχείο υφίσταται στην δικογραφία που να τον εμπλέκει στο συγκεκριμένο βάρβαρο περιστατικό. Θα προσκομίσουμε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές αμάχητα αποδεικτικά στοιχεία, που τεκμηριώνουν την θέση του ότι ουδεμία σχέση έχει με τα διευρυνόμενα θλιβερά συμβάντα.



Ο εντολέας μας ισχυρίζεται και μπορεί να αποδείξει, ότι κατά τον επίμαχο χρόνο των γεγονότων βρισκόταν στην Δυτική Αττική και όχι στην Ν. Σμύρνη. Ισχυρισμός που θα επιβεβαιωθεί και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και ειδικότερα από τον εντοπισμό της στιγματοθέτησής του (GPS) κατά τους επίδικους χρόνους».



Κλείνοντας, η ανακοίνωση του δικηγόρου Παύλου Σαράκη, τονίζει πως «η απολογία του εντολέα μας έχει ορισθεί για το Σάββατο 13/03 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της 13ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών».