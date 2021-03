Κοινωνία

ΕΔΕ για την ανακοίνωση της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος για το δελτίο Τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, η οποία επιτίθεται με βαρείς χαρακτηρισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη.

Την αντίδραση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσε ο σάλος που δημιουργήθηκε από χτεσινό δελτίο Τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, η οποία επιτίθεται με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, με αφορμή τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη.

Με εντολή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη, διατάχθηκε σήμερα διοικητική έρευνα, ενώ σε ανακοίνωση του Αρχηγείου αναφέρεται: «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διοικητική διερεύνηση σχετικά με Δελτίο Τύπου, που εκδόθηκε από την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης και αναπαράγεται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες».

Υπενθυμίζεται ότι στο δελτίου Τύπου η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης, το οποίο εκτός των άλλων είναι και ανορθόγραφο, ανέφερε:

«Κύριε Τσίπρα, κ. Σπίρτζη, κ. Ραγκούση, είμαστε σίγουροι πως θα "φουσκώνετε" από υπερηφάνεια από αυτό που καταφέρανε τα "παιδιά" σας στην Νέα Σμύρνη.

Όσο ήσασταν στις κυβερνητικές καρέκλες τα "παιδιά" σας ήταν "σούζα". Τώρα θέλετε αίμα και δώσατε "εντολή". Παίζετε με τις ζωές μας, "καλύβεται" αναρχικούς, υποστηρίζετε τρομοκράτες - δολοφόνους και δεν λογοδοτείτε σε κανέναν. Αν δεν είναι κόπος για εσάς, περάστε από τη μητέρα του συναδέλφου που ήταν στην άσφαλτο σαν ζώο να της δώσετε κουράγιο. Αν είστε άνθρωποι.

Σε αναμονή της αντίδρασής σας».

Μετά το δελτίο Τύπου, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Σπίρτζης, σχολίασε:

«Κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν μιλήσατε μόλις χθες για αυτοσυγκράτηση, για ψυχραιμία, για τυφλή οργή; Μόλις χθες δεν καταγγείλατε τη βία, την ένταση, τον διχασμό, το μίσος; Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη, καμαρώστε τους συνήθεις εκπροσώπους Tύπου σας. Το ήθος τους, τη δημοκρατική αντίληψή τους και την ποιότητα μιας από τις συνδικαλιστικές εκφράσεις των ειδικών φρουρών που ΕΣΕΙΣ, ρουσφετολογικά, διορίσατε. Σε αναμονή της αντίδρασής σας... (Αν υπάρξει αντίδραση για τα δικά σας παιδιά και τις κατάπτυστες, κατά παραγγελία, ανακοινώσεις τους)».