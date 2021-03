Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Χαμηλές προσδοκίες για τις διερευνητικές Ελλάδας-Τουρκίας (βίντεο)

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 εξηγεί τι περιμένει η Αθήνα από τον νέο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών με την Άγκυρα.​​