Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1: Επιταχύνονται οι εμβολιασμοί - Θα προλάβουμε το καλοκαίρι (βίντεο)

Τι λέει ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έναντι της πανδημίας.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η Johnshon & Johnshon ?θα παραδώσει μέχρι το τέλος Απριλίου τις δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου για τις οποίες έχει δεσμευτεί, τόνισε μεταξύ άλλων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείαςμ Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε για το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε ότι η χώρα είναι σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τόνισε ότι ο ΕΜΑ συστήνει την συνέχιση των εμβολιασμών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, συνεχίζουμε κανονικά, σημείωσε.

Συνολικά, είπε, έχουμε ξεπεράσει τους 1.120.000 εμβολιασμούς, διευκρινίζοντας ότι ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί για περισσότερα από 800.000 άτομα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλους Απριλίου «θα εμβολιάσουμε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών και τις ευπαθείς ομάδες», προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός 10ημέρου.

Τέλος, σημείωσε πως είναι αισιόδοξος ότι θα προλάβουμε το καλοκαίρι, για να ανοίξει ο τουρισμός.