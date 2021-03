Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 20 ιδιώτες γιατροί συνδράμουν το ΕΣΥ στη μάχη κατά της πανδημίας

Έντονο το ενδιαφέρον από ιδιώτες γιατρούς, από την πρώτη μέρα λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Είκοσι ιδιώτες ιατροί της Αθήνας ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του υπουργείου Υγείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας που δίνει τη μάχη ενάντια στην πανδημία, κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας του ΙΣΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για 8 πνευμονολόγους, 6 παθολόγους και 6 γενικούς ιατρούς που συμπλήρωσαν την αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Παράλληλα, το προσωπικό του Συλλόγου έκανε εκατοντάδες τηλεφωνήματα σε ιδιώτες ιατρούς μέλη του ΙΣΑ και τους ενημέρωσε για την πρόταση του υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα να συμμετάσχουν στην ενίσχυση των συναδέλφων τους που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. Σημειώνεται ότι η σχετική πλατφόρμα έχει προσαρμοστεί για να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αιτήματα ιατρών και από άλλα μέλη Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.