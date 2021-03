Πολιτική

Μητσοτάκης: διάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες για την Τουρκία

Στη τηλεδιάσκεψη, έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων, η Μέρκελ, ο Μακρόν και ο Αναστασιάδης, στο πλαίσιο της προπαρασκευής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2021.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel με ομάδα ηγετών, στο πλαίσιο της προπαρασκευής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, από το Μαξίμου, «ο Πρωθυπουργός και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την Τουρκία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου και ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Καγκελάριος της Γερμανίας, Angela Merkel, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron, o Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Mario Draghi, o Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sanchez, o Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Antonio Costa».