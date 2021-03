Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test την Πέμπτη

Περισσότεροι από 7.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 57 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Πέμπτη δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 57 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 7.021 rapid test από τα οποία ανευρέθηκαν 130 κρούσματα (1,85%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Δάφνης

Πραγματοποιήθηκαν 583 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (2,40%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης, Νέο Ψυχικό

Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,41%). Αφορά σε άνδρα 23 ετών.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

Πραγματοποιήθηκαν 339 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,06%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test και προέκυψαν 20 θετικά (8,29%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκαν 273 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (4,39%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού

Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,43%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,45%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Άργος

Πραγματοποιήθηκαν 179 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,67%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,81%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Δημαρχείο Γρεβενών

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Καλλιθέας

Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,03%). Αφορά άνδρα 52 ετών.

ΠΕ Δράμας: Εθνικής Αμύνης, Δράμα

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης, Νέα Λιόσια

Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά άνδρα 62 ετών.

ΠΕ Έβρου: Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης

Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Κερασοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (16,85%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού

Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Λεχαινά

Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,88%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Ηρακλείου: Κοινότητα Ρομά, Νέα Αλικαρνασσός

Πραγματοποιήθηκαν 243 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,41%). Αφορά άνδρα 42 ετών.

ΠΕ Ικαρίας: Μαγγανίτης

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Μυροδάφνη

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Σοφάδων

Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,12%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Άσσος

Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 288 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,04%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 326 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,14%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Άγιος Αντώνιος

Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,74%). Αφορά άνδρα 71 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Κιλελέρ

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Τέμπη

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Ευαγγελισμός

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Παλαιόκαστρο

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Συκιά

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λασιθίου: Ιεράπετρα

Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,39%). Αφορά σε γυναίκα 19 ετών.

ΠΕ Λέσβου: Δημοτικό Θέατρό Καλλονής

Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,77%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Λυγιάς

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά άνδρα 20 ετών.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Έδεσσας

Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,42%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,71%). Αφορά άνδρα 59 ετών.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,22%). Αφορά άνδρα 62 ετών.

ΠΕ Ροδόπης: drive through Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής

Πραγματοποιήθηκαν 69 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Ανοιχτό Πάρκο Σερρών

Πραγματοποιήθηκαν 242 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,82%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Οιχαλίας

Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Αμφίκλεια

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Στυλίδα

Πραγματοποιήθηκαν 144 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,69%). Αφορά σε γυναίκα 54 ετών.

ΠΕ Φωκίδας: Δήμος Δωρίδας, Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,07%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.