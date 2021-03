Αθλητικά

Τσιτσιπάς: άνετη νίκη στην πρεμιέρα του στη Μασσαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο του παιχνίδι στο τουρνουά που κατακτά τα δυο τελευταία χρόνια.

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Open 13 της Μασσαλίας, το τουρνουά που ο Έλληνας πρωταθλητής κατακτά τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο 22χρονος Τσιτσιπάς δεν ενοχλήθηκε στο ελάχιστο από τον Λούκας Πουίγ, του οποίου επιβλήθηκε στα δύο σετ (6-2, 6-3) και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον επίσης Γάλλο, Πιερ-Χιουζ Ερμπέ.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ δυνατά και με δύο γρήγορα breaks έφτασε στο 5-1 κι έκλεισε το σετ με 6-2 ύστερα από 45 λεπτά, στο σερβίς του Πούιγ.

Στη συνέχεια ο Γάλλος ανέβασε την απόδοσή του και ακολούθησε τον αντίπαλό του, όμως το Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του στο έκτο game, να προηγηθεί με 4-2 και να φτάσει στην ένατη συνεχή νίκη στη Μασσαλία.

Αναφορικά με το παρελθόν των αναμετρήσεων Τσιτσιπά - Ερμπέ, οι δύο αθλητές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι μία, το 2018 στο Σεντζέν της Κίνας, με τη νίκη να πηγαίνει στον Γάλλο.