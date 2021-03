Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: πρόγραμμα “μαμούθ” για την οικονομική ανάκαμψη

Το σχέδιο του Μπάιντεν, έγινε νόμος του κράτους, μόλις επτά εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σήμερα, μία ημέρα μετά την έγκρισή του από το Κογκρέσο, το γιγαντιαίο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία της Covid-19.

Ο Μπάιντεν υπέγραψε το σχέδιο αυτό, μετατρέποντάς το σε νόμο του κράτους, από το Οβάλ Γραφείο, μόλις επτά εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η πανδημία έχει σκοτώσει περισσότερους από 525.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου υποχώρησε κατά 3,5% πέρσι, καταγράφοντας τις χειρότερες επιδόσεις της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.