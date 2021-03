Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: κάθε 12 λεπτά ένας ασθενής πηγαίνει στην εντατική στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αριθμοί των νοσηλειών στις ΜΕΘ ανήλθαν σε νέο υψηλό 3,5 μηνών, σε εθνικό επίπεδο, με τις μεταλλάξεις να σαρώνουν.

Η κατάσταση με την Covid-19 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού είναι «ιδιαίτερα ανησυχητική» και η κυβέρνηση θα λάβει επιπλέον περιοριστικά μέτρα εκεί, εάν η πανδημία συνεχίσει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας Ολιβιέ Βεράν.

Αν και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων δεν παρουσιάζει εκθετική αύξηση, οι αριθμοί των νοσηλειών στις ΜΕΘ ανήλθαν σε νέο υψηλό 3,5 μηνών σε εθνικό επίπεδο, προσεγγίζοντας τις 4.000, την ώρα που η Γαλλία αντιμετωπίζει νέα, πιο επικίνδυνα στελέχη.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ότι οι παραλλαγές είναι πιο μεταδοτικές και πιο επικίνδυνες και τώρα αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 2/3 των μολύνσεων στη Γαλλία», είπε ο Ολιβιέ Βεράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας νέος ασθενής πηγαίνει στην εντατική στην περιοχή του ευρύτερου Παρισιού κάθε 12 λεπτά, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πότε θα καταγραφεί η κορύφωση εκεί.

Στην περιοχή του Παρισιού, ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 στις ΜΕΘ προσεγγίζει τους 1.000 και ενδέχεται να φθάσει τους 1.500 έως τα τέλη Μαρτίου, εάν συνεχιστεί η υφιστάμενη τάση, προειδοποίησε ο Γάλλος υπουργός Υγείας, τονίζοντας πως αυτό το επίπεδο θα ήταν «κρίσιμο» για τα νοσοκομεία της περιοχής.

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, εάν η διασπορά της πανδημίας παραμείνει στον τωρινό ρυθμό της», υπογράμμισε.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 27.166 σήμερα κι ανέρχεται πλέον σε 3,99 εκατομμύρια, ο έκτος υψηλότερος απολογισμός παγκοσμίως.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 265 θάνατοι, με το σύνολο των νεκρών από την Covid-19 να βρίσκεται πλέον στα 89.830, το έβδομο υψηλότερο παγκοσμίως.