Euroleague: ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Μακάμπι!

Εντυπωσιακό το «τριφύλλι», με εμφάνιση από άλλες εποχές, «σκόρπισε» τους Ισραηλινούς.

Μετά από μία πειστική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός έδωσε στο ΟΑΚΑ τέλος στο ευρωπαϊκό αρνητικό σερί των τριών ηττών. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 81-63 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας σε 10-17 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου στη 16η ήττα της σε 27 αγώνες.

Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε απόψε το αμυντικό «στραγγάλισμα» του πρώτου δεκαλέπτου, όταν περιόρισε τη Μακάμπι σε 9 πόντους, αλλά και την ψυχραιμία που επέδειξε στην τρίτη περίοδο, μετά την εντυπωσιακή επιστροφή των Ισραηλινών στη διεκδίκηση της νίκης (58-55 στο 30΄). Μία ψυχραιμία που μεταφράστηκε σε νέο αμυντικό ρεσιτάλ στον... επίλογο, κρατώντας τους φιλοξενούμενους στους 8 πόντους και μετατρέποντας τους σε... σάκο του μποξ μέχρι το τελικό 81-63.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου οδήγησε την επίθεση του Παναθηναϊκού και με 20 πόντους, κάλυψε το κενό του Νεμάνια Νέντοβιτς στην επίθεση. Εξαιρετικός ο Άαρον Γουάιτ (15π.) του πρώτου ημιχρόνου, όπως επίσης και οι διψήφιοι Μάριο Χεζόνια (12π.) και Ντίνος Μήτογλου (12π.). Από τους Ισραηλινούς, ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 43-30, 58-55, 81-63

Ένα υποδειγματικό σε άμυνα και επίθεση πρώτο δεκάλεπτο, βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μπει από νωρίς στη θέση του οδηγού, μετρώντας 3 κλεψίματα και έχοντας υποχρεώσει τη Μακάμπι σε 5 λάθη. Με πρωταγωνιστές στην επίθεση τους Γουάιτ (9π.), Χεζόνια (8π.), οι «πράσινοι» προηγήθηκαν γρήγορα με 11-3 στο 4΄, εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά στο 7΄ (17-7), ενώ την εκτόξευσαν στο +18 στο 9΄ (25-7), μετά από τρίποντο του «Super Mario». Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον φωτεινό πίνακα να γράφει το 25-9 και τους Ισραηλινούς μάταια να ψάχνουν το τρίποντο (0/4 στο α' δεκ.).

Η Μακάμπι βρήκε τα μακρινά σουτ στη δεύτερη περίοδο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της, αλλά η διάρκεια που είχε ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του Μήτογλου κοντά στο καλάθι, ήταν αρκετά ώστε να κρατήσουν τους «πράσινους» σε πλεονεκτική θέση. Με τους Ντιμπαρτολομέου, Ουίλμπεκιν να βρίσκουν ρυθμό από τα 6.75, οι Ισραηλινοί έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 9-14 και στο 15΄ πλησίασαν στο -11 (34-23). Ωστόσο, ο Μήτογλου τα έκανε... όλα στις δύο ρακέτες, δίνοντας «σφυγμό» και πάλι στο «τριφύλλι», το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +13 (43-30).

Η Μακάμπι μπήκε αποφασισμένη στην τρίτη περίοδο και παρά τα ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού κατάφερε με τη λήξη του δεκαλέπτου να μειώσει σε 58-55, διεκδικώντας και πάλι το «διπλό». Οι Ισραηλινοί έτρεξαν με το καλημέρα ένα σερί 0-5, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (43-35 στο 22΄), αλλά Σαντ Ρος και Παπαπέτρου βρήκαν ρυθμό από τα 6.75 για το +16 (51-35 στο 24΄). Ωστόσο, με τους Ντιμπαρτολομέο, Ουίλμπεκιν και Ντόρσεϊ να έχουν ζεσταθεί και να εκτελούν διαδοχικά τρίποντα, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με νέο επιμέρους σκορ 7-20 για το 58-55 στο 30΄.

Με τον Παναθηναϊκό, όμως, να ενεργοποιεί και πάλι την άμυνά του και τη Μακάμπι να τα... σπάει από τα 6.75, οι «πράσινοι» έτρεξαν με το... καλημέρα της τέταρτης περιόδο ένα σερί 9-0, γράφοντας στο 35΄ το 67-55. Αυτό ήταν αρκετό για το «τριφύλλι» απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, που απο εκείνο το σημείο και μετά σήκωσε... λευκή πετσέτα, δείχνοντας ανύμπορη για νέο comeback...

Διαιτητές: Ράντοβιτς, Γιαβόρ, Σίλβα

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κάτας): Μακ, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 5 (1), Παπαπέτρου 20 (4), Χεζόνια 12 (2), Κασελάκης, Γουάιτ 15, Μήτογλου 12, Μπέντιλ 4, Σαντ Ρος 5 (1).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ 5 (1), Γουίλμπεκιν 14 (4), Τζόουνς 6, Καλοϊάρο 4, Χάντερ 1, Κοέν 4, Κάσπι 2, Ντόρσει 9 (1), Ντιμπαρτολομέο 9 (3), Μπλέιζερ, Μπέντερ, Ζίζιτς 9.