Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca: Παραδίδει λιγότερα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μείωση στις προσυμφωνημένες ποσότητες του εμβολίου ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία.

Η βρετανοσουηδική φαρμακευτική βιομηχανία AstraZeneca μείωσε περαιτέρω την πρόβλεψή της για την ποσότητα των δόσεων εμβολίων που θα προμηθεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πρώτο τρίμηνο στα 30 εκατομμύρια, που αποτελεί το ένα τρίτο των συμβατικών της υποχρεώσεων και σηματοδοτεί τη μείωση κατά 25% της ποσότητας που δεσμευόταν να παραδώσει τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η μείωση της ποσότητας θα καταφέρει νέο πλήγμα στα σχέδια της ΕΕ για την ανοσοποίηση του πληθυσμού, εκστρατεία που παρεμποδίζουν οι επανειλημμένες καθυστερήσεις στις παραδόσεις δόσεων εμβολίων και η αργή διανομή τους σε κάποιες χώρες.

Το έγγραφο, που κοινοποιήθηκε σε ευρωπαίους αξιωματούχους και φέρει ημερομηνία 10η Μαρτίου, δείχνει πως η AstraZeneca προβλέπει πλέον ότι θα έχει παραδώσει 30,1 εκατ. δόσεις στην Ευρώπη περί τα τέλη Μαρτίου και άλλα 20 εκατ. δόσεις τον Απρίλιο.

Την 25η Φεβρουαρίου ο Πασκάλ Σοριό, διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, δεσμευόταν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως η εταιρεία θα παρέδιδε 40 εκατ. δόσεις μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Ωστόσο το έγγραφο αποκαλύπτει ότι την 24η Φεβρουαρίου η αγγλοσουηδική βιομηχανία ήδη εκτιμούσε πως θα παρέδιδε 34 εκατ. δόσεις στην ΕΕ την περίοδο από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο, ποσότητα πολύ μικρότερη από τις 90 εκατ. δόσεις που είχαν συμφωνηθεί.

Εκπρόσωπος της AstraZeneca απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ερωτηθείς σχετικά σήμερα από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Πρόσωπο ενημερωμένο για την κατάσταση εξήγησε ότι η αύξηση της παραγωγής που περίμενε η διοίκηση της εταιρείας δεν έγινε λόγω των δυσκολιών στη μεταφορά των εμβολίων μέσω των παγκόσμιων αλυσίδων εμβολιασμού.

Οι ΗΠΑ, από όπου η AstraZeneca σκόπευε να στείλει δόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, διεμήνυσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναμένει ότι θα παραλάβει σύντομα ποσότητες εμβολίων παρασκευασμένων στην αμερικανική επικράτεια, μετέδωσε το Ρόιτερς χθες επικαλούμενο δύο ευρωπαϊκές πηγές.

Η εταιρεία είχε πει πως οι αρχικές μειώσεις των ποσοτήτων που επρόκειτο να παραδώσει στην ΕΕ οφείλονταν σε προβλήματα στην παραγωγή στην Ευρώπη.

«Βλέπω προσπάθειες, αλλά όχι ‘τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες’. Δεν αρκούν προκειμένου η AstraZeneca να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις για το πρώτο τρίμηνο», σημείωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανίας Τιερί Μπρετόν μέσω Twitter χθες Πέμπτη, προσθέτοντας πως είναι «ώρα» το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να φροντίσει να «εκπληρωθούν» οι υποχρεώσεις αυτές.

Το έγγραφο της βιομηχανίας αποκαλύπτει επίσης ότι η εταιρεία αναμένει πλέον να παραδώσει περίπου 20 εκατ. δόσεις στην ΕΕ τον Απρίλιο. Δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Βάσει του συμβολαίου που έχει συναφθεί, η AstraZeneca θα προμήθευε τις 27 χώρες μέλη με 180 εκατ. δόσεις το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, με το σύνολο της ποσότητας από τον Δεκέμβριο να φθάνει τα 300 εκατ. δόσεις.