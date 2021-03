Κόσμος

Κορονοϊός - Μπάιντεν: απέχουμε πολύ από το τέλος της μάχης

Στο διάγγελμά του σημείωσε πως η χώρα του προσεχώς θα «νικήσει μια από τις πιο μαύρες και πιο σκληρές» περιόδους της ιστορίας του.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε την πρόοδο της εκστρατείας εμβολιασμού για τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ, που γεννά κατ’ αυτόν ελπίδες ότι, εν μέρει τουλάχιστον, η χώρα θα έχει επανέλθει στην ομαλότητα την ημέρα της αμερικανικής εθνικής εορτής, την 4η Ιουλίου.

Στο εικοσάλεπτο διάγγελμά του προς τους Αμερικανούς, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, το βράδυ της Πέμπτης (τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ώρα Ελλάδας), ο Τζο Μπάιντεν υιοθέτησε τόνο από τη μια αυστηρό, προειδοποιητικό, από την άλλη αισιόδοξο. Ανήγγειλε ότι θα δώσει εντολή σε όλες τις πολιτείες να άρουν προοδευτικά τους ηλικιακούς περιορισμούς, ώστε οι ενήλικοι Αμερικανοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό μέχρι την 1η Μαΐου, «πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν», όπως υπογράμμισε. «Όταν ανέλαβα την εξουσία (...) είπα πως σκόπευα να έχουν εμβολιαστεί 100 εκατομμύρια Αμερικανοί τις πρώτες 100 ημέρες μου στην προεδρία. Είμαστε στην πορεία να επιτύχουμε τον στόχο αυτό (...) την 60ή ημέρα μου στην προεδρία. Καμιά άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο», καυχήθηκε ο κ. Μπάιντεν.

Έκανε λόγο περί τροχιάς που δημιουργεί «καλή πιθανότητα» την 4η Ιουλίου οι Αμερικανοί να μπορέσουν να γιορτάσουν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας σε μικρές ομάδες γύρω από το παραδοσιακό μπάρμπεκιου. Η μάχη για να τερματιστεί η πανδημία του νέου κορονοϊού «απέχει πολύ από το τέλος», προειδοποίησε, υποσχέθηκε όμως αμέσως μετά ότι θα «έρθουν καλύτερες μέρες». Οι ΗΠΑ προσεχώς θα βγουν «νικήτριες από μια από τις πιο μαύρες και πιο σκληρές» περιόδους της ιστορίας τους, διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος. «Όλοι μας χάσαμε κάτι» την περίοδο της πανδημίας, σημείωσε ο κ. Μπάιντεν. Είτε «μικρά πράγματα» της καθημερινότητας, είτε «τα σημαντικότερα». Οι ΗΠΑ θρηνούν πάνω από 530.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο.

Μιλώντας μερικές ώρες αφού υπέγραψε τον νόμο που προβλέπει δαπάνες 1,9 τρισεκ. δολαρίων για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και να ανακάμψει η αμερικανική οικονομία από τον αντίκτυπο της πανδημίας — η επικύρωση του νόμου χαρακτηρίστηκε μεγάλη πολιτική νίκη γι’ αυτόν, μόλις δύο μήνες αφότου ανέλαβε την εξουσία — ο Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε ακόμη ότι θα αναπτυχθούν άλλοι 4.000 αμερικανοί στρατιωτικοί για να συμβάλλουν στην εκστρατεία ανοσοποίησης, με το σύνολό τους να φθάνει τους 6.000.

Για να επιτευχθεί ο στόχος της επανόδου στην ομαλότητα τον Ιούλιο, ο κ. Μπάιντεν τόνισε πως θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων των Αμερικανών. «Εάν δεν παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, αν τα πράγματα αλλάξουν, μπορεί να χρειαστεί να επιβάλλουμε ξανά περιοριστικά μέτρα», υπογράμμισε. «Κάναμε τόση πολλή πρόοδο. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό», επέμεινε. «Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το 2019 μοιάζουν λες και τραβήχτηκαν άλλη εποχή. Τα τελευταία γενέθλια με φίλους. Οι τελευταίες γιορτές με όλη την οικογένεια», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, αναγνωρίζοντας το πόσο η πανδημία άλλαξε την καθημερινότητα των Αμερικανών. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έσπευσαν να στηλιτεύσουν την πολύ επιφυλακτική προσέγγιση του Δημοκρατικού προέδρου. «Αυτό που χρειάζεται η Αμερική τώρα είναι να ξανανοίξουμε πλήρως την οικονομία μας και τα σχολεία μας», υποστήριξε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Κέβιν Μακάρθι, μέσω Twitter.

Ως εδώ έχει εμβολιαστεί πλήρως περί το 10% των Αμερικανών και η προσπάθεια ανοσοποίησης θα επιταχυνθεί. Πέρα από τους στρατιώτες, ο Λευκός Οίκος θέλει να κινητοποιηθούν για να γίνονται ενέσεις από επαγγελματίες του ευρύτερου πεδίου της υγείας — οδοντίατροι, νοσηλευτές, κτηνίατροι — ως και φοιτητές ιατρικής. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση των τριών εγκεκριμένων εμβολίων 62,5 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ (από το σύνολο των σχεδόν 330 εκατ. κατοίκων τους), ενώ 32,9 εκατ. έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως, είτε με τη μία δόση του εμβολίου της Johnson & Johnson, ή με τις δύο δόσεις των εμβολίων των Pfizer/BioNTech και Moderna.

Στην ομιλία του, ο Τζο Μπάιντεν άφησε αιχμές για τον προκάτοχό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζοντας πως επί των ημερών του Ρεπουμπλικάνου η πανδημία αντιμετωπίστηκε «με άρνηση» για «ημέρες, μετά εβδομάδες, μετά μήνες» που είχε αποτέλεσμα μόνο «περισσότερους θανάτους, περισσότερες μολύνσεις, περισσότερη πίεση». Ακόμη, ο Δημοκρατικός πρόεδρος στηλίτευσε τα εγκλήματα μίσους και τον κατατρεγμό Αμερικανών ασιατικής καταγωγής, απαιτώντας να σταματήσουν. Ο κ. Τραμπ χαρακτήριζε συχνά τον νέο κορονοϊό «κινεζικό ιό». Διαβεβαίωνε εξάλλου ότι θα «εξαφανιζόταν σύντομα», υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης.

Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ δεν συμμετείχαν σε διαφημιστικό μήνυμα με το οποίο ενθαρρύνονται οι Αμερικανοί να εμβολιαστούν, αντίθετα με όλους τους υπόλοιπους πρώην αρχηγούς του κράτους και τις συζύγους τους εν ζωή. Ο Τζο Μπάιντεν επέμεινε στο ότι οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας — χρήση μασκών, τήρηση της επιλεγόμενης κοινωνικής απόστασης, καλή υγιεινή — ώστε να συμβάλλουν να σταματήσει η εξάπλωση του ιού. «Αν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί, αν το κάνουμε όλοι μαζί, υπάρχει καλή πιθανότητα εσείς, η οικογένειά σας και οι φίλοι σας να βρεθείτε όλοι μαζί στην αυλή σας για να γιορτάσετε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας», είπε. Αρκετές πολιτείες έχουν ήδη αρχίσει να χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα, γεγονός που ανησυχεί τον Λευκό Οίκο.