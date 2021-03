Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: ιστορικό χαμηλό για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναμένεται να τερματίσει φέτος η Ελλάδα και γιατί δεν προβλέπεται να αλλάξει τίποτα ούτε το 2022-23 σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπροσώπηση στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε πολύ, αλλά ηττήθηκε στο φινάλε από την Άρσεναλ με 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δεν μπόρεσε να προσφέρει κι άλλους βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Έτσι, η χώρα μας έπεσε στην 20ή θέση.

Την ίδια ώρα, η ισοπαλία της Σλάβια Πράγας με τη Ρέιντζερς (1-1) έδωσε την ευκαιρία στους Τσέχους να προσπεράσουν την Ελλάδα στο ranking έχοντας πλέον 25.800 βαθμούς, έναντι 25.600 που έχει η χώρα μας.

Οι χώρες που βρίσκονται από την 18η έως την 28η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, για την αγωνιστική περίοδο 2022/23, θα έχουν τις εξής θέσεις στα Κύπελλα Ευρώπης.

Ο πρωταθλητής θα παίζει στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο δεύτερος, ο τρίτος της τελικής βαθμολογίας και ο Κυπελλούχος θα ξεκινούν απ’ τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Εάν τώρα ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League, τότε το εισιτήριο θα πηγαίνει στην επόμενη ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.

Δεν θα υπάρχει πέμπτη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη και σύλλογος που θα συμμετάσχει στο Europa League.