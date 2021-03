Κόσμος

Φονικό ναυάγιο στη Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Δραματική επιχείρηση διάσωσης με τα κύματα να φτάνουν και τα τέσσερα μέτρα.

Δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος είναι ο τραγικός απολογισμός ναυαγίου, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου διασώθηκαν δέκα άτομα.

Στο ουκρανικό πλοίο επέβαιναν δώδεκα άνδρες και μία γυναίκα από την Ουκρανία και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Στην περιοχή την ώρα του ναυαγίου και των επιχειρήσεων διάσωσης που ξεκίνησαν άμεσα, επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, με τα κύματα να φτάνουν ακόμα και τα τέσσερα μέτρα.