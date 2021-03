Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στο Βέλγιο (εικόνες)

Δραματικές εικόνες και καταστάσεις στη φλαμανδική χώρα.

Φονικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Βέλγιο, όπου εκτός των θυμάτων, αναφέρθηκαν και πάρα πολλές καταστροφές.

Ένας πεζός χτυπήθηκε από δέντρο που έπεσε και τον σκότωσε, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στα ανατολικά της χώρας, ενώ στα δυτικά οι θυελλώδεις άνεμοι πήραν στέγη από σχολείο.

Επίσης, στα ανατολικά δέντρο έπεσε στην οροφή ασιατικού εστιατορίου, ενώ δέντρα προκάλεσαν καταστροφές και σε αυτοκίνητα.

Πάρκα και δάση έκλεισαν προληπτικά, την ίδια ώρα.

Η ισχύς των ανέμων ξεπέρασε τα 100χλμ την ώρα, ενώ ανάλογο αναμένεται και σήμερα το σκηνικό του καιρού.