Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Καταγγελία για οικογενειακούς λόγους, λέει ο συλληφθείς για την επίθεση στον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του συλληφθέντα μιλά στον ΑΝΤ1 για την καταγγελία. Γιατί χαρακτηρίζει ανυπόστατη τη σύλληψη.

«Δεν ανήκει σε κανένα κλαμπ, είναι ένας απλός πολίτης που αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες από τον κουνιάδο του, για σοβαρές οικογενειακές διαφορές», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Παύλος Σαράκης, συνήγορος του 30χρονου που κατηγορείται για την επίθεση σε αστυνομικό, κατά τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη.

«Προσπαθεί να εκδικηθεί τον εντολέα μου», τόνισε ο νομικός, χαρακτηρίζοντας «ανερμάτιστη και αντιφατική» την καταγγελία.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, ο εντολέας του κρατείται «με μία αναξιόπιστη κατάθεση, χωρίς καμία έρευνα».

«Η ΕΛΑΣ δεν έκανε καλά τη δουλειά της», είπε κατηγορώντας την Αστυνομία ότι, δρα με λογική αντιποίνων, ότι δηλαδή αφού «100 άτομα λιντσάρισαν τον αστυνομικό, 100 θα τιμωρηθούν».