Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Νοσοκομείο Παίδων: Βγήκε από την Εντατική το νεογνό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον νεότερο ασθενή με COVID-19 στην χώρα μας. Ερωτήματα για το πώς κόλλησε το μόλις 6 ημερών βρέφος.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία της πορείας του νεογνού που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και είχε εισαχθεί στην ΜΕΘ του Αγλαΐα Κυριακού. Πρόκειται για τον νεότερο ασθενή με COVID-19 στην χώρα μας.

Το μόλις 6 ημερών βρέφος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε σε κανονικό θάλαμο νοσηλείας.

Το ερώτημα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως κόλλησε, κι αυτό, διότι όταν η μητέρα του πήγε να γεννήσει στο «Αλεξάνδρα», έκανε rapid τεστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο ο ιός να ήταν σε στάδιο επώασης και να μην ανιχνεύεται, η μητέρα του βρέφους θα πραγματοποιήσει και μοριακό τεστ.

Εάν, εντέλει, δεν έχει κολλήσει από την μητέρα του θα πρέπει να αναζητηθεί από πού κόλλησε εντός νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 9 παιδάκια με κορονοϊό.