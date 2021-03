Υγεία - Περιβάλλον

Μονόδρομος η παράταση του lockdown

Βέβαιη διαφαίνεται η παράταση. Πότε βλέπουν το «πικ» οι επιστήμονες. Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας, της 25ης Μαρτίου και το…μακρινό Πάσχα.

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή για την παράταση ή όχι του lockdown, ενώ αναμένεται να μπουν κι άλλες περιοχές στο «κόκκινο», ενώ προβληματισμό προκαλεί η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων μετά από έναν και πλέον μήνα αυστηρών μέτρων.

Τα νοσοκομεία της Αττικής βρίσκονται πια σε ασφυκτικό σημείο, ενώ από χθες στη «μάχη» μπήκαν και δύο ιδιωτικές κλινικές. Την ίδια ώρα, τα δεδομένα από τα λύματα δεν εμπνέουν αισιοδοξία για εξομάλυνση της κατάστασης, καθώς το 3ο κύμα της πανδημίας δεν δείχνει ακόμα σημάδια κορύφωσης. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Σκουτέλης, είπε πως η κορύφωση στην Αττική αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαντολογίας του ΑΠΘ, επεσήμανε πως η αύξηση του ιικού φορτίου, στη Θεσσαλονίκη είναι αλματώδης, της τάξης του 200% την ώρα που στην Αττική παρουσιάζει σημάδια επιπέδωσης παρά το γεγονός ότι είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά.

Έτσι, η παράταση του lockdown φαίνεται πια μονόδρομος. Το θέμα τώρα είναι αν θα πάρει παράταση μίας ή παραπάνω εβδομάδων, κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί λόγω της κατάστασης και της μεταδοτικότητας των μεταλλάξεων.

Το πέταγμα του χαρταετού και το…ψήσιμο του αρνιού

Δεν θα ισχύσουν επιπλέον μέτρα για τον Καθαρά Δευτέρα, ξεκαθάριζαν χθες κυβερνητικές πηγές, δίνοντας το “ok” στους πολίτες να πετάξουν το χαρταετό στις γειτονιές τους. Δηλαδή, επιτρέπεται η μετακίνηση με τον κωδικό «6» και τα πόδια, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν και τα πάρκα, χωρίς κάποια σχετική απαγόρευση. Σε δηλώσεις που έκανε σχετικά σήμερα στον ΑΝΤ1 ο Α.Εξαδάκτυλος, επεσήμανε πως, το θέμα θα τεθεί υπό συζήτηση και αναγνωρίζοντας ότι, εκ των πραγμάτων χρειάζονται αποστάσεις για το πέταγμα του χαρταετού, τόνισε την επικινδυνότητα των συγκεντρώσεων σε μεγάλες ομάδες.

Ούτε παρελάσεις θα δούμε την 25η Μαρτίου, παρά μόνο τη στρατιωτική, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, το παρών θα δώσουν και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μαζί με το πριγκιπικό ζεύγος του Κάρολου και της Καμίλα.

Κι ενώ τα κρούσματα «τραβούν» την ανηφόρα, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα και ο εμβολιασμός αναμένεται να επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει πώς θα εορταστεί το Πάσχα.