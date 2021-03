Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται από την καλούμπα

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ για την Καθαρά Δευτέρα, τα μέτρα, τις μεταλλάξεις και το εμβόλιο.

«Δεν κάνουμε παρέλαση. Δεν βοηθά αυτή συζήτηση, προκαλεί σύγχυση στον κόσμο και θα χάσουμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα», σχολίασε τη δήλωση της κ.Κοτανίδου ότι «η Επιτροπή έχει χάσει το βηματισμό της», μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρών, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Σχετικά με τον χαρταετό, είπε πως «είναι θέμα» το οποίο ωστόσο, δεν έχει συζητηθεί ακόμα. «Όλοι ξέρουμε ότι στο χαρταετό κρατούν αποστάσεις, ότι δεν μεταδίδεται από την καλούμπα και ότι όλοι το χρειάζονται», παραδέχτηκε, επισημαίνοντας πως «αν όμως έχουμε συγκεντρώσεις ατόμων σε μεγάλες ομάδες, θα υπάρχει πρόβλημα».

«Επιβάλουν οι συνθήκες να μην αλλάξουν τα μέτρα» ανέφερε για τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, τονίζοντας ότι «οι μεταλλάξεις έχουν αλλάξει το τοπίο».

«Εκτιμώ ότι τα μέτρα έχουν αποδώσει, απλώς δεν έχουν φέρει ακόμα το αποτέλεσμα», είπε για τα μέτρα που ισχύουν.

Τέλος, για την αναστολή του εμβολιασμού από το εμβόλιο της AstraZeneca, στην οποία προχώρησαν κάποιες χώρες επεσήμανε πως σημασία δεν έχει «η ανάλυση του καθενός δεν αλλά η Επιτροπή» και εκτίμησε πως «ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή» εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως «ότι το τι κάνει άλλο κράτος δεν είναι απαραίτητα το καλό».