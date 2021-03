Υγεία - Περιβάλλον

Μανώλης Αγιομυργιαννάκης: ο πρώτος νεκρός από κορονοϊό στην Ελλάδα

Ποιος ήταν ο 66χρονος και πως μολύνθηκε απο τον φονικό ιό. Έφυγε σαν σήμερα, ανοίγοντας την "μαύρη λίστα" στην οποία έχουν προστεθεί, δυστυχώς, χιλιάδες συμπολίτες μας.

Το ρολόι έγραφε 03:15 τα ξημερώματα της 12ης Μαρτίου 2020, όταν ο Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, το ένατο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα και το πρώτο σοβαρό, άφηνε την τελευταία του πνοή στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Έκτοτε, και από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.937 θάνατοι στη χώρα.

Ο 67χρονος, που είχε καταγωγή από την Κρήτη αλλά ζούσε στην Αμαλιάδα, είχε ταξιδέψει με τη σύζυγό του και άλλους Ηλείους στους Αγίους Τόπους. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα βρέθηκαν επίσης θετικοί στις εξετάσεις που υποβλήθηκαν, μεταξύ αυτών και η σύζυγός του. Το ταξίδι αυτό ωστόσο ήταν τελικά μοιραίο για τον ίδιο καθώς με την επιστροφή του, η κατάσταση της υγείας του είχε κριθεί πολύ κρίσιμη.

Ειδικότερα, από τις 2 Μαρτίου 2020 νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου, όπου μεταφέρθηκε από την Αμαλιάδα. Είχε παρουσιάσει βαριά πνευμονία και θεωρούνταν σοβαρή η κατάστασή του. Στις 6 Μαρτίου η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Τελικά, η υγεία του χειροτέρεψε και κατέληξε.

Η ανακοίνωση του θανάτου του 66χρονου

«Ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Πρόκειται για 66χρονο Έλληνα πολίτη, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στη Μονάδα Αρνητικής Πίεσης του ΠΓΝ Πατρών στις 2 Μαρτίου 2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. Το πρωί της 10ης Μαρτίου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε, πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στις 12 Μαρτίου 2020 στις 03:15».

Ποιος ήταν ο Μανώλης Αγιομυργιαννάκης

Ο Μ. Αγιομυργιαννάκης, Κρητικός στην καταγωγή, αλλά πολιτογραφημένος Αμαλιαδίτης στις συνειδήσεις όλων, γεννήθηκε στο Ηράκλειο, μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Σπούδασε στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά τη στρατιωτική του θητεία εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αμαλιάδα, τόπο καταγωγής της συζύγου του, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά.

Υπηρέτησε ως καθηγητής και διευθυντής σε σχολεία του Πύργου –Αμαλιάδας-Χαβαρίου Κεραμιδιάς – Γαστούνης και δίδαξε στο Κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ήλιδας. Συνταξιοδοτήθηκε μετά από 33 χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ το 1974 και από τότε κατείχε πολλές και καίριες εκλεγμένες θέσεις επί σειρά ετών. Παράλληλα, εκλεγόταν επανειλημμένως στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών. Τον Μάϊο του 2014 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος στο Νομό Ηλείας με το ψηφοδέλτιο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ» του Απόστολου Κατσιφάρα. Διαχώρισε τη θέση του για σειρά ζητημάτων και ανεξαρτητοποιήθηκε. Ήταν επίσης υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2015 και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τον Σεπτέμβριο του 2015 στην Ηλεία.

Στις περιφερειακές εκλογές το προπερασμένο καλοκαίρι, εξελέγη εκ νέου Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη του Κώστα Σπηλιόπουλου «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» και έκανε σημαντικές παρεμβάσεις για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την Ηλεία, με κυρίαρχο την άμεση κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, για να μην χάνονται άλλες ζωές άδικα.

