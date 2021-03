Κοινωνία

Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα σε παγκάκι (εικόνες)

Ισχυρή αστυνομική δύναμη και πυροτεχνουργοί στο σημείο.

Μια βαλίτσα, που πιθανολογείται ότι ανήκε σε άστεγο, προκάλεσε, το πρωί της Παρασκευής, την κινητοποίηση των Αρχών της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Καμάρας.

Η βαλίτσα ήταν τοποθετημένη πάνω σε παγκάκι και κρίθηκε ως ύποπτη. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε να αποκλειστεί το σημείο και επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ύστερα από τους απαραίτητους ελέγχους ο συναγερμός έληξε.

Φωτογραφίες: grtimes.gr