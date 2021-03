Κοινωνία

Παλιοσπύρου για επίθεση με βιτριόλι: η όψη μου με τρομάζει - η ζωή μου καταστράφηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα βρήκε τη δύναμη να σπάσει τη σιωπή της. Τι λέει για την καθημερινότητά της και την εμφάνισή της. Πώς ένιωσε όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό της.

Δέκα μήνες πέρασαν από την ημέρα που η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα. Ποια είναι πλέον η καθημερινότητά της και πώς ένιωσε όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό της στην επίθεση.

Η Ιωάννα βρίσκει τη δύναμη να σπάσει τη σιωπή της μέσα από την πρώτη της συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, ενώ δέχθηκε να φωτογραφηθεί με την ειδική μάσκα της.

"Δεν μπορώ καθόλου να εκτεθώ στον ήλιο. Πέρα από τους λόγους της εικόνας μου, που δεν με κάνει να νιώθω άνετα να κυκλοφορώ, δεν μπορώ να εκτεθώ στο φως της μέρας για λόγους ευαισθησίας. Δεν μπορώ να εργαστώ για πρώτη φορά στη ζωή μου, το ίδιο και η μητέρα μου, που με φροντίζει καθημερινά αφού η όραση και η κίνησή μου δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Πρέπει να φοράω μια σκληρή ειδική μάσκα στο πρόσωπο. Ο ρόλος της είναι να πιέζει τις ουλές 24 ώρες το 24ωρο και είναι πολύ περιοριστική. Τη βγάζω μόνο για να φάω και να κάνω μπάνιο. Όλες τις υπόλοιπες ώρες τη φορώ. Ακόμα κι αν θέλω να πιω νερό, δεν μπορώ, πρέπει να πιω με καλαμάκι" τονίζει η Ιωάννα και προσθέτει:

"Δεδομένου πως έχω εγκαύματα και ουλές σε όλο το σώμα, φοράω ειδικά πιεστικά ρούχα από ίνες σιλικόνης για να ασκούν πίεση στα τραυματισμένα σημεία. Όλη αυτή η κατάσταση είναι δύσκολη και ψυχοφθόρα. Τα μοσχεύματα που έχω χρειάζονται συνεχή ειδική περιποίηση για να μην απορριφθούν από τον οργανισμό μου. Είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται εφ’ όρου ζωής, για να μη χρειαστεί να αντικατασταθούν. Στα σημεία των εγκαυμάτων, που είναι πολύ ευαίσθητα, προκύπτουν συνεχώς μικροτραυματισμοί και μολύνσεις, έτσι το μπάνιο μου μπορεί να γίνει μόνο με αντισηπτικό. Η μητέρα μου έχει αναλάβει την αποκλειστική φροντίδα μου. Δεν σου κρύβω πως ακόμα και ύστερα από τόσους μήνες δεν είμαι εξοικειωμένη με την εμφάνιση των τραυμάτων μου. Δεν νιώθω άνετα να ακουμπήσω τον εαυτό μου, δεν είναι καθόλου ευχάριστη η αίσθηση όταν με ακουμπάω, ούτε η εικόνα μου όταν με βλέπω. Η όψη μου μέχρι και σήμερα με τρομάζει.

Σε ερώτηση για το πώς ένιωσε όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό της μετά την επίθεση απάντησε: "Ήταν πολύ σοκαριστικό για μένα. Οι ψυχολόγοι στο νοσοκομείο με πίεζαν να κάνω την κίνηση αυτή πιο νωρίς. Έχω τραύματα παντού. Στο πρόσωπο, στον λαιμό, στον θώρακα, στα χέρια μου, στην κοιλιά μου, ακόμα και στην πλάτη. Τραυματισμένοι είναι και οι μηροί μου, από όπου παίρνουμε τα μοσχεύματα. Ανέπαφη είμαι από τα γόνατα και κάτω. Κάποιοι ίσως αναρωτηθούν το πώς, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα του υγρού που μου έριξε, ώστε από τα μαλλιά μου κυλούσε προς όλα τα σημεία".

Σε άλλη ερώτηση για το τί θα μπορούσε να είναι για εκείνη δικαίωση απάντησε ότι δεν ξέρει εάν θα έρθει η δικαίωση και πόσο εύκολο θα είναι ύστερα από όσα έχουν συμβεί, δεδομένου της αδικίας και του θυμού που νιώθει αυτή τη στιγμή.

"Η ζωή μου καταστράφηκε. Σίγουρα μια δικαίωση θα είναι η καταδίκη της γυναίκας αυτής βάσει της ποινικής δίωξης, όπως αυτή έχει ασκηθεί από τους αρμόδιους, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πέρα από μια δικαίωση για μένα, αυτό θα είναι μια δικαίωση και για την κοινωνία. Κι αυτό γιατί όταν καταδικαστεί ένας άνθρωπος ακραία επικίνδυνος, δεν θα κινδυνεύσει κάποια άλλη αθώα ή ανυποψίαστη κοπέλα, όπως ήμουν εγώ, κάτι που είμαι σίγουρη πως θα συνέβαινε αν δεν είχε συλληφθεί εγκαίρως. Δικαίωση για μένα θα είναι να αναθεωρηθούν και οι σχετικοί νόμοι, ώστε να είναι πιο δίκαιοι προς το θύμα, με πολύ πιο αυστηρές ποινές για τον θύτη, άρα και πιο αποτρεπτικοί – κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά θα ευχόμουν να είμαι το τελευταίο θύμα μιας τέτοιας επίθεσης".