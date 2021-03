Πολιτική

Μπόρις Τζόνσον για Γλυπτά του Παρθενώνα: Νόμιμος ιδιοκτήτης το Βρετανικό Μουσείο

Η απάντηση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την κυριότητά τους από το Βρετανικό Μουσείο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Τα Νέα» και σε ερώτηση σχετικά με την προσωπική έκκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, απάντησε:

«Αντιλαμβάνομαι τα έντονα συναισθήματα του ελληνικού λαού και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα αυτό. Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση έχει μια σταθερή και μακροχρόνια θέση για τα Γλυπτά: αποκτήθηκαν νομίμως από τον Λόρδο Έλγιν, σύμφωνα με τους νόμους που ίσχυαν εκείνη την εποχή. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους είναι οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου από τότε που περιήλθαν στην κατοχή τους».