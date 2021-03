Κοινωνία

Ληστεία σε ΑΤΜ: πήγαν για λεφτά και έφυγαν... βαμμένοι (εικόνες)

Πώς ο αυτόματος μηχανισμός χρωματισμού των χαρτονομισμάτων που περιελάμβανε το ΑΤΜ, έτρεψε σε φυγή τους δράστες.

Στο κενό έπεσε η απόπειρα ληστείας του ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, στο 40ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού στην Παιανία, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από τις κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι οι ληστές ήταν τέσσερις και έφεραν βαρύ οπλισμό. Τοποθέτησαν εκρηκτικά και ανατίναξαν το ΑΤΜ της τράπεζας, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποσπάσουν ούτε ένα ευρώ, λόγω των συστημάτων ασφαλείας με τα οποία είναι θωρακισμένη η Εθνική Τράπεζα.

Κατά την έκρηξη ενεργοποιήθηκε αυτόματα ο μηχανισμός χρωματισμού όλων των χαρτονομισμάτων που περιελάμβανε το ΑΤΜ, όπως όλα τα ΑΤΜ’s που διαθέτει το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας.

Το αποτέλεσμα ήταν να χρωματιστούν και κατά συνέπεια να αχρηστευτούν τα χρήματα κι έτσι να τραπούν σε φυγή οι τέσσερις ληστές, με άδεια χέρια!