Κόσμος

Τουρκία: έχουμε διπλωματικές επαφές με την Αίγυπτο

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας τις διπλωματικές επαφές με την Τουρκία.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος επανέλαβαν «διπλωματικές επαφές» για πρώτη φορά μετά τη ρήξη στις σχέσεις τους το 2013, η οποία σημειώθηκε μετά την καθαίρεση του αιγύπτιου προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

«Έχουμε επαφές με την Αίγυπτο στο επίπεδο των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπουργείων Εξωτερικών. Άρχισαν επαφές στο διπλωματικό επίπεδο», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό, η επανάληψη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών γίνεται «σιγά-σιγά» και με βάση έναν «οδικό χάρτη».

«Δεν τέθηκαν προϋποθέσεις από την πλευρά των Αιγυπτίων. Ούτε εμείς θέσαμε. Όμως, όταν οι σχέσεις έχουν διακοπεί για χρόνια, δεν είναι εύκολο να ενεργείς σαν να μην έχει συμβεί τίποτε», υπογράμμισε.

Η Άγκυρα έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις κατευναστικές δηλώσεις με αποδέκτη το Κάιρο.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα «πραξικοπηματία» τον αιγύπτιο ηγέτη Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, όμως τους τελευταίους μήνες έχει σταματήσει τις επικρίσεις.