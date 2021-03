Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Κουρούπη - Πολυχρονίδης “ταξιδεύουν στο Διάστημα” (εικόνες)

Ακόμη ένα ανατρεπτικό, ξεχωριστό βράδυ υπόσχονται ο Φάνης με τον Νικόλα και τους εκλεκτούς καλεσμένους τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου, στις 00:45, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Πέτρος Πολυχρονίδης:

Έχει σκεφτεί ποτέ να κάνει άλλη εκπομπή στην τηλεόραση, πέρα από τον Τροχό της Τύχης;

Πόσα χρόνια έκαναν να τον πουν «Πολυχρονίδη» και όχι «Πολυχρονίου»;

Τι είναι το ΖΜΑΚ και γιατί τον προκάλεσαν ο Φάνης με τον Νικόλα;

Ποιο ήταν το πιο περίεργο πράγμα που του είχε τύχει όσο εργαζόταν ως αθλητικός ρεπόρτερ;

Αμέσως μετά η Βαλέρια Κουρούπη απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Ποια είναι η συμβουλή που της έδωσε ο Γιάννης Μπέζος;

Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Μπέζο;

Έχει καταφέρει να αποβάλει τον ρόλο της Λίλης ή τη φοβούνται ακόμα στον δρόμο;

Πόσο εθισμένη είναι, τελικά, στη γυμναστική;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος. Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame