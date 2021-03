Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Κεραμεικός υποδέχεται ξανά τον Δημήτρη Σκαρμούτσο ((βίντεο)

Η γειτονιά με τα πολλά στέκια, αποκαλύπτεται μέσα από την περιπλάνηση του σεφ, ο οποίος μας δείχνει και πως να ετοιμάσουμε δύο ιδιαίτερες συνταγές.

Την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει τη βόλτα του στον Κεραμεικό.

Για αρχή πηγαίνει στο «Tamarind», που πήρε το όνομά του από ένα δέντρο του οποίου ο καρπός θεωρείται πως έχει μαγικές ιδιότητες. Ο Δημήτρης συνομιλεί με τον Βen, έναν Έλληνα με καταγωγή από την Ταϋλάνδη, που έχει δημιουργήσει ένα αυθεντικό ταϋλανδέζικο εστιατόριο, τόσο φιλόξενο και ζεστό όσο και ο χαρακτήρας του!

Από την Ταϋλάνδη, ο Δημήτρης βρίσκεται σε ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Στο «Steve’s Deli Tavern». Ένα πρώην συνεργείο αυτοκινήτων που μετατράπηκε σε σάλα εστιατορίου. Comfort γεύσεις συνοδεύουν την κουβέντα τους.

Τέλος, πηγαίνει στον «Έλβις», ένα μέρος για όσους αγαπούν την τρέλα, τη μουσική, την καλή παρέα και το καλό κρέας.

Πάνω από τη δική του εστία, ο Δημήτρης μαγειρεύει δύο πολύ νόστιμες συνταγές: μια πολίτικη σαλάτα με γαρίδες στη σχάρα και dressing από ταχίνι και μια συγκλονιστική αματριτσιάνα με μοσχάρι λίγο πειραγμένη από τον σεφ.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

