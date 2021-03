Life

“Παρουσιάστε!”: η Ζαχαρούλα, η ζήλεια και η κρίση μέσης ηλικίας

Ρεσιτάλ δίνουν οι ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, τον καλύτερο τους εαυτό, για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 15 Μαρτίου - Επεισόδιο 41

Το στρατόπεδο επιστρέφει εξουθενωμένο απ' τη μεγάλη διακλαδική άσκηση και οι διοικητές κρύβουν την κούρασή τους ο ένας απ' τον άλλον. Όταν έρθουν οι αξιολογήσεις του ΓΕΣ για την επίδοση των φαντάρων και των διοικητών, ο Γούλας συγκλονίζεται, μαθαίνοντας ότι ο Σκορδάς τον «έσκισε» σε κάθε τομέα και αποφασίζει να «πειράξει» τα αποτελέσματα. Το μαγειρείο «Της Μανούλας σου...» αποφασίζει να «ανοιχτεί» και αναλαμβάνει να τρέξει το ΚΨΜ στο στρατόπεδο. Με την Φραντζέσκα νέα υπεύθυνη του ΚΨΜ, το μαγειρείο αναγκάζεται να βρει αντικαταστάτη. Και ποια καλύτερη αντικαταστάτρια από κάποιον απ' το πρόσφατο παρελθόν τους… Ο Σκορδάς παθαίνει κρίση μέσης ηλικίας όταν λάβει τις «πειραγμένες» αξιολογήσεις απ' τη διακλαδική άσκηση και αποφασίζει να το ρίξει στη βαριά γυμναστική και σε συμπληρώματα διατροφής που του δίνει ο Πανδής αλλά η κατάληξή του δεν θα είναι καλή…

Τρίτη 16 Μαρτίου - Επεισόδιο 42

Μετά την «επιθανάτια εμπειρία» του, ο Σκορδάς αποφασίζει να αλλάξει εντελώς τρόπο ζωής. Επιβάλει αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ευεξίας σε ολόκληρο το στρατόπεδο. Την ίδια ώρα, οι ζήλιες του Καρυπίδη φουντώνουν ξανά όταν η Φραντζέσκα επιστρέψει να αναλάβει το ΚΨΜ και δεν αντέχει να την βλέπει να σερβίρει τόσους φαντάρους. Στο «Της Μανούλας σου...», ο Έλτον ξαναζεί τον έρωτα με την Ζαχαρούλα, αλλά ο Φίλης υποπτεύεται ότι εκείνη έχει κρυφή ατζέντα κι αποφασίζει να κάνει την έρευνά του. Στο στρατόπεδο, το καθεστώς «ευεξίας» του Σκορδά ξεφεύγει κι ο Γούλας χάνει την υπομονή του. Αλλά φοβούμενος μην μάθει ο Σκορδάς ότι εκείνος ευθύνεται για την «επιθανάτια εμπειρία του», ο Γούλας αποφεύγει να του πει την αλήθεια για τις αξιολογήσεις απ' τη διακλαδική άσκηση. Πόσο καιρό όμως θα αντέξει vegan φαγητό και Σουηδική γυμναστική στο στρατόπεδο;

Στον ρόλο της Ζαχαρούλας η Τραϊάνα Ανανία.

