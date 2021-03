Life

“Ήλιος”: μυστικά, νέες παγίδες και αποκαλύψεις (εικόνες)

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 15 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 121

Ο θάνατος του δικηγόρου δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο στον Δημήτρη, όσο και στον Χρήστο, τον Δήμο και τον Φίλιππο που βρίσκονται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου τους. Η Διώνη έχει αμφιβολίες πρώτη φορά για τον πατέρα της. Οι πράξεις, όμως, του Μενέλαου συνεχίζουν να αποπροσανατολίζουν τους πάντες και συγκεκριμένα τον Δημήτρη και τον Φίλιππο. Η Αλεξάνδρα αγωνιά μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η Αλίκη έρχεται όλο και πιο κοντά με την Ιωάννα, αλλά ανησυχεί για την ασφάλεια τη δική της και του Δημήτρη μέχρι να καταφέρουν να συλλάβουν τον Μενέλαο. Η Λήδα θα επισκεφτεί απροειδοποίητα την Δάφνη στη φυλακή, γνωρίζοντας το μυστικό της. Η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει και όλοι είναι έτοιμοι για τη σύλληψη του Μενέλαου… Ο Φίλιππος θα βρεθεί αντιμέτωπος μαζί του, αλλά και με μια αποκάλυψη.

Τρίτη 16 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 122

Ο Δημήτρης προσπαθεί να βρει επιπλέον στοιχεία για να εξασφαλίσει την καταδίκη του Μενέλαου, ο οποίος δείχνει σίγουρος ότι θα ξεφύγει. Η Διώνη κλονίζεται όταν μαθαίνει πως για τη σύλληψη του πατέρα της βοήθησε ο Φίλιππος και πιστεύει πως όλα είναι μια σκευωρία, στην οποία συμμετείχε ο άνθρωπος που αγαπάει. Η Αλίκη θυμάται κάτι από την απαγωγή της και δίνει στον Δημήτρη ένα στοιχείο που μπορεί να τον βοηθήσει στην υπόθεση του Μενέλαου… Η Λήδα βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα πρέπει να αποκαλύψει το μυστικό της Δάφνης στη Σοφία, αφού από τη μία δεν μπορεί να κρύψει κάτι τόσο σοβαρό, αλλά από την άλλη αν μιλήσει, κινδυνεύει η ευτυχία της καλύτερής της φίλης. Ο Μενέλαος δίνει εντολή για δολιοφθορά στο αυτοκίνητο της Αλίκης…

Τετάρτη 17 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 123

Η Αλίκη βλέπει έντρομη από το παράθυρο του δωματίου της το αυτοκίνητο της να έχει τρακάρει πάνω σε μία μάντρα και μέσα να είναι ο Άρης με την Εύα. Ο Φίλιππος προσπαθεί μάταια να μιλήσει με την Διώνη, η οποία τον κατηγορεί για την σύλληψη του πατέρα της. Η Λήδα αποκαλύπτει στον Δήμο ότι συνάντησε τη Δάφνη και εκείνος την συμβουλεύει να μην πει τίποτα στην Σοφία. Η Αλίκη προσπαθεί να στηρίξει τον Δημήτρη παρά το δικό της φόβο, ενώ η σχέση της με την Ιωάννα δυναμώνει όλο και περισσότερο…Ο Μενέλαος βγαίνει από την φυλακή με εγγύηση και ο Δημήτρης γίνεται έξαλλος. Η Διώνη προτείνει στον Μενέλαο μία σίγουρη λύση για να απαλλαγεί από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Δημήτρης βρίσκει έξω από την πόρτα του έναν ανώνυμο φάκελο με ένα στικάκι. Σοκάρεται όταν βλέπει πως το στικάκι περιέχει ένα βίντεο του Δικηγόρου λίγο πριν πεθάνει…

Πέμπτη 18 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 124

Ο Μενέλαος, νιώθοντας να απειλείται, αποφασίζει να εξαφανιστεί και ζητά τη βοήθεια της Αλεξάνδρας. Εκείνη δέχεται, αφού έχει άλλα σχέδια γι’ αυτόν. Ο Φίλιππος αρχίζει να αναρωτιέται για τη στάση του Μενέλαου απέναντί του. Η Αλίκη συνοδεύει την Ιωάννα στο γιατρό, χωρίς να υποψιάζεται τη συνομωσία που εκείνη στήνει μαζί του πίσω απ’ την πλάτη της… Ο Φίλιππος μαθαίνει ότι η Αλεξάνδρα συνάντησε τον Μενέλαο και ζητά να μάθει το λόγο. Η Διώνη θα βρεθεί χωρίς να το περιμένει μπροστά στην αλήθεια για τις βρώμικες δουλειές του πατέρα της. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης μαθαίνει κάτι για τον Μενέλαο που θα φέρει τα πάνω κάτω…

Παρασκευή 19 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 125

Ο Δημήτρης δέχεται μία πληροφορία-βόμβα για τον Μενέλαο Μακρίδη, που ανατρέπει τα δεδομένα και ξέρει πως όταν μαθευτεί, θα επηρεάσει τις ζωές πολλών και κυρίως του Φίλιππου. Η Διώνη έρχεται αντιμέτωπη με την σκληρή αλήθεια, όσον αφορά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πατέρα της, ωστόσο νιώθει πως δεν μπορεί να σταθεί απέναντί του. Μια φωτογραφία της Ιωάννας θα δημιουργήσει αμφιβολίες στο μυαλό της Νέλλης, η οποία θα μιλήσει γι’ αυτές στην Αλίκη. Η Σοφία είναι σε τρομερό δίλημμα για το αν θα πρέπει να πει στον Χρήστο την αλήθεια για τη Δάφνη. Ο Δημήτρης αποφασίζει να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό του Μενέλαου στην Αλίκη...

