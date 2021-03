Κοινωνία

Φωτιά στην Ερμού, εκκενώθηκε κτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο επί της οδού Κτενά στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΠΥ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο.

Το κτήριο εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, από το ύψος της πλατείας Συντάγματος και στην οδό Νίκης από το ύψος της Ερμού.