Μητσοτάκης – Τσίπρας: “Σκληρό ροκ” στη Βουλή για την αστυνομική βία

Εκτοξεύτηκαν τα βέλη και οι εκατέρωθεν κατηγορίες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σκληρές κατηγορίες αντάλλαξαν ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της απάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για την αστυνομική βία.

Τόσο στην πρωτολογία όσο και στη δευτερολογία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τα περιστατικά βίας, αλλά και για ζητήματα όπως η διαχείριση της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον Α.Τσίπρα ότι είναι εκείνος που υποκινεί τη βία, ότι και επί διακύβερνησής του σημειώνονταν περιστατικά βίας, αλλά και για στήριξη στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Τσίπρας: Βασική στρατηγική σας ο διχασμός και η ένταση

Για «κάλυψη της ατιμωρησίας της αστυνομικής αυθαιρεσίας» κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτησή του για την αστυνομική βία, ενώ απαρίθμησε τα περιστατικά αστυνομικής βίας που έχουν λάβει χώρα το διάστημα της διακυβέρνησης της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «συνειδητό στήσιμο αστυνομικού κράτους».

Επιπλέον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «ενορχηστρωτή της έντασης» και τον προειδοποίησε ότι θα πρέπει να «φοβάται» την «οργή των νοικοκυραίων». Ζήτησε, δε, τη διάλυση των αστυνομικών μονάδων που «στόχο έχουν τα κοινωνικά κινήματα», καθώς και μέτρα για την «εκπαίδευση και μετεκπαίδευση» των αστυνομικών.

«Σας κατηγορώ γιατί στην πιο κρίσιμη στιγμή για την ελληνική κοινωνία, με τους πολίτες πιεσμένους, κουρασμένους, απελπισμένους από τη πανδημία, εσείς επιχειρείτε να ξεφύγετε από τις ευθύνες σας, επιλέγοντας ως βασική σας στρατηγική την ένταση και τον διχασμό», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στη διαχείριση της πανδημίας, μιλώντας για «αποτυχία με τραγικά αποτελέσματα». «Ακόμα και σήμερα, με χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες κρούσματα, και εκατοντάδες να χαροπαλεύουν στις ΜΕΘ, εξακολουθείτε να αγνοείτε τη σκληρή πραγματικότητα. Και ακόμα χειρότερα: Να εμφανίζετε στους πολίτες μια πλαστή πραγματικότητα. Κι ακόμα χειρότερα κι από αυτό: Να εκμεταλλεύεστε την πανδημία ως ευκαιρία για να επιβάλλετε σκληρά μέτρα, περιορισμούς στη δημοκρατία και στα δικαιώματα, αντιλαϊκές ρυθμίσεις», είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε το δριμύ κατηγορώ του προς τον πρωθυπουργό αναφερόμενος σε μια «οικονομική και κοινωνική τραγωδία» από την πανδημία, σε «πρωτοφανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος», στη «διάβρωση» των μέσων ενημέρωσης, στην επίδειξη «αλαζονείας» ως προς τις παραβιάσεις των μέτρων από τον ίδιο και στην «υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών», ακόμα και προς τους επιστήμονες. «Επιστρατεύοντας την καταστολή αντί για την πειθώ, το ψέμα αντί για την αλήθεια, την εξαπάτηση αντί για το διάλογο. Και τελικά τον διχασμό αντί για την αναγκαία σε τέτοιες στιγμές κοινωνική ειρήνη», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε «στους πολίτες ασφάλεια, αυτό που προκάλεσε είναι ένα ζοφερό καθεστώς ανασφάλειας».

«Στην εργασία, στην προστασία της υγείας, στον φόβο για το μέλλον, και τώρα τελευταία και στον φόβο να βγουν οι πολίτες έξω από τα σπίτια τους στις πλατείες της γειτονίας τους», πρόσθεσε και έκανε λόγο για μια «οργισμένη κοινωνία, όχι μόνο από τη πορεία της πανδημίας και της οικονομίας», από τα μέτρα εγκλεισμού ή από το πιο μακροχρόνιο και αναποτελεσματικό λοκντάουν που έχει επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη, αλλά από την υποκρισία του πρωθυπουργού».

«Δε μας φτάνει η καταστολή της ζωής και της καθημερινότητάς μας από τα αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα, έχουμε τώρα και τα τάγματα εφόδου της αστυνομίας σας, να κακοποιούν νέους, οικογένειες επειδή βγήκαν μια βόλτα έξω από το σπίτι, στη πλατεία της γειτονιάς τους», δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τόνισε ότι δεν πρόκειται για την «οργή των μπαχαλάκηδων αλλά για την οργή των νοικοκυραίων που θα πρέπει να την "φοβούνται"».

«Δεν ήταν δυστυχώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η στρατηγική σας επιλογή», είπε αναφερόμενος στον ξυλοδαρμό του νεαρού στη Ν. Σμύρνη και πρόσθεσε: «Εσείς τώρα όχι μόνο δεν επιλέξατε να ζητήσετε μια συγνώμη, έστω από τα χείλη του υπουργού, που θα είχε αποκλιμακώσει την ένταση. Όχι μόνο δεν θέσατε αμέσως σε διαθεσιμότητα τον δράστη αστυνομικό. Αλλά δώσατε και σκονάκια στους βουλευτές σας να στοχοποιούν το θύμα, βγάζοντας στη δημοσιότητα το φάκελο των πολιτικών του φρονημάτων. Διαδίδοντας το όνομά του και τα πιστεύω του σε πανελλήνια μετάδοση. Λες και τα πολιτικά φρονήματα ενός πολίτη αποτελούν δικαιολογία για τη κακοποίησή του», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, και στηλίτευσε την επιστροφή «σε άλλες εποχές».

«Για τον πολίτη που ξυλοκοπήθηκε στη Νέα Σμύρνη, μέσα σε λίγες ώρες γνωρίζατε και τι καφέ προτιμάει. Για τον Λιγνάδη που διορίσατε καλλιτεχνικό διευθυντή στο Εθνικό, εδώ και ενάμιση χρόνο είχατε πλήρη άγνοια και πέσατε από τα σύννεφα. Πολύ περίεργο δεν είναι αυτό το επιτελικό κράτος;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα "ενορχηστρωτή της έντασης" τον ίδιο τον πρωθυπουργό, γιατί όπως κατήγγειλε γνώριζε "εγκαίρως" για τη "συρροή" από χούλιγκαν στη Ν. Σμύρνη αλλά δεν φρόντισε να διασφαλίσει «την ασφάλεια των διαδηλωτών αλλα και των αστυνομικών». «Το μόνο που κάνατε ήταν να ρίξετε τις ευθύνες στους πολιτικούς σας αντιπάλους», υπογράμμισε, ενώ έκανε αναφορά και στο "διχαστικό διάγγελμα", του πρωθυπουργού, στο οποίο, όπως είπε, «άφησε πάλι υπονοούμενα για τους πολιτικούς του αντιπάλους». «Στους οποίους επιθυμείτε να φορτώσετε κάθε ακρότητα, πιστεύοντας ότι έτσι θα ξεφορτωθείτε τις δικές σας ευθύνες. Αυτή όμως δεν είναι η αποστολή ενός πρωθυπουργού, που οφείλει να είναι εγγυητής της ενότητας και της ομαλότητας. Αυτή είναι μια επικίνδυνη στάση», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «πολιτική επιλογή πόλωσης και διχασμού».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε επιγραμματικά σε μια σειρά από περιστατικά αστυνομικής βίας που έλαβαν χώρα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, από την εισβολή σε κινηματογράφους που προέβαλαν το "Τζόκερ" και την κακοποίηση της οικογένειας Ινδαρέ μέσα στο σπίτι τους, μέχρι τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου και τις επεμβάσεις σε πλατείες. «Σας κατηγορώ, λοιπόν, ότι συνειδητά στήνετε ένα σκηνικό αστυνομικού κράτους», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «η βία τρέφει τη βία» και «η άκριτη και απρόκλητη καταστολή προετοιμάζει τραγωδίες».

«Αν δεν το καταλαβαίνετε είστε ανεπαρκής. Αν το καταλαβαίνετε και επιμένετε, τότε είστε επικίνδυνος», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και συμπλήρωσε:«Όλα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μεμονωμένα περιστατικά. Όλα αυτά δείχνουν μια αποχαλίνωση. Μια ανεξέλεγκτη κατάσταση για την οποία κανένας και ποτέ δεν ανέλαβε την ευθύνη».

Αναφερόμενος στη σύσταση της επιτροπής για τη διερεύνηση της αστυνομικής βίας με επικεφαλής τον κ. Αλιβιζάτο προς ενός χρόνου, σημείωσε ότι ο ίδιος ο πανεπιστημιακός δήλωσε πως «ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός» και «εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψει η επιτροπή του να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για τη κάλυψη έκνομων ενεργειών της αστυνομίας».

«Σας κατηγορώ, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη ότι συνειδητά καλύπτετε την ατιμωρησία στα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας. Σας κατηγορώ επίσης ότι αντιμετωπίζετε την ελληνική αστυνομία ως βραχίονα του κομματικού σας μηχανισμού», συνέχισε, ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί φρουροί που προσλαμβάνει η κυβέρνηση "εκτός ΑΣΕΠ" είναι «ανεκπαίδευτοι νέοι άνθρωποι που βράζει το αίμα τους» και τους οποίους «ρίχνουν στο πλήθος, όπως βολεύει την πολιτική τους ατζέντα».

«Η πολιτική σας αποτυχία στο μέτωπο της πανδημίας είναι πανθομολογούμενη. Η αντιδημοκρατική σας μεθόδευση, αναδύει σκοτεινές περιόδους προπαγάνδας, φακελώματος και αστυνομικής ασυδοσίας, περίοδοι που βασάνισαν το τόπο και άνοιξαν χέουσες πληγές», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ χαρακτήρισε «υποκριτικό» το κάλεσμα του πρωθυπουργού σε «ενότητα». «Εσείς στην πραγματικότητα δε ζητάτε ενότητα. Ζητάτε σιωπή. Επιλέγετε την όξυνση. Προωθείτε το διχασμό», υπογράμμισε σε υψηλούς τόνους, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση "χρεώνει" στον ΣΥΡΙΖΑ, όποιον της "κάνει κριτική", και «παντού βλέπει δικούς μας και δικούς σας». «Η κοινωνία όμως δεν είναι έτσι. Δεν χωρίζεται η χώρα σε στρατόπεδα. Δεν είμαστε στην Ελλάδα άλλων δεκαετιών. Δεν χωρίζονται οικογένειες, επειδή ο ένας είναι αριστερός και ο άλλος δεξιός», σημείωσε.

Εξάλλου, όσον αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης της αστυνομικής βίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε την ανάγκη "αναδιοργάνωσης" της αστυνομίας σε «στέρεες, σύγχρονες και ευρωπαϊκές βάσεις», με την «κατάργηση μονάδων που στόχος τους δεν είναι το έγκλημα, αλλά ο λαός και τα κοινωνικά κινήματα» και «με τη σωστή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών». «Να είναι ο αστυνομικός δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη. Να του εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια όχι φόβο και τρόμο», υπογράμμισε.

«Κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορείτε πια», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας και κλείνοντας την ομιλία του, δήλωσε πως ως αντιπολίτευση έχουν την ευθύνη να διαφυλάξουν την ενότητα της κοινωνίας με κάθε κόστος».

Κύριε Μητσοτάκη, ήλθατε εδώ για να διχάσετε

Για προσπάθεια διχασμού κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στην δευτερολογία του, ενώ είπε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «κάνατε την πιο αμήχανη και ασυνάρτητη ομιλία από αυτό το βήμα».

Είπε ο κ. Τσίπρας: «Η ομιλία σας ήταν ένα εξαιρετικό δείγμα ενός πρωθυπουργού που θέλει να διχάσει. Επικαλεστήκατε επιχειρήματα της ομάδας αλήθειας. Η μόνη σας καλή στιγμή ήταν όταν ζητήσατε συγγνώμη αλλά και αυτή ήταν μισή και την απαξιώσατε με αναφορές στο 2016 και 2017. Δεν ζητήσατε συγγνώμη όμως για τα περιστατικά της Νέας Σμύρνης ούτε για την αύξηση των καταγγελιών κατά 75% για περιστατικά βίας επί των ημερών σας. Αν είχατε ζητήσει ή εσείς ή ο υπουργός σας την Κυριακή μία ολόκληρη συγγνώμη δεν θα είχαμε τα επεισόδια της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη...».

Για την κατηγορία της αστυνομικής βίας επί ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κ. Τσίπρας: «Όταν ήμουν στην αντιπολίτευση μου ζητούσατε "κ. Τσίπρα λύστε τα χέρια της αστυνομίας", τώρα με κατηγορείτε για αστυνομική βία επί των ημερών μας. Πότε λέγατε αλήθεια, τότε ή τώρα;». Ο κ. Τσίπρας τον κατηγόρησε ότι επανέφερε ρουσφετολογικές προσλήψεις στην Ομάδα ΔΙΑΣ, προσλαμβάνοντας παιδιά δίχως εκπαίδευση. Τον κατηγόρησε για την υπόθεση Ινδαρέ ότι προσπάθησε η αστυνομία να ενοχοποιήσει ένα πολίτη της μεσαίας τάξης για να αποσείσει η αστυνομία τις δικές της ευθύνες.

Μητσοτάκης: προσπαθείτε να δημιουργήσετε πλατείες αγανακτισμένων

«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ποιος επενδύει στην έννοια της ενότητας και ποιος υποδαυλίζει την κοινωνική ένταση» τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Είχατε την ευκαιρία να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνετε πράξη αυτό, που υποκριτικά δηλώσατε ότι σας ενδιαφέρει, η κοινωνική ειρήνη κ. Τσίπρα. Αντ’ αυτού μέτρησα 17 φορές τη λέξη «κατηγορώ». Σας επιστρέφω το Κατηγορώ γιατί εσείς ενσαρκώνετε την υποκρισία», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και συνέχισε: «Θα μιλήσω για ένα μεγάλο κίνδυνο να μετατρέψουν κάποιοι την πανδημία κατά της υγείας σε κίνδυνο κατά της κοινωνίας και να εκμεταλλευτούν την εύφλεκτη ύλη της κόπωσης για τα περιοριστικά μέτρα, που όλοι ομολογούμε πως είναι αναγκαία. Να ανάψουν μία φωτιά που θα κάψει την κοινωνική ενότητα».

Εκφράζετε μία μικρή μειοψηφία που θέλει την εμπάθεια και τον διχασμό

«Η πανδημία του κορονοϊού αντιμετωπίζεται στην χώρα μας», ανέφερε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε συγκριτικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα. «Κάθε μέρα γίνονται 35.000 εμβολιασμοί που κατατάσσουν την Ελλάδα στην 5η θέση των Ευρωπαϊκών χωρών. Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια στους Έλληνες ότι το τέλος αυτής της περιπέτειας είναι πια ορατό». Ωστόσο, «μέχρι να έρθει (σ.σ. το τέλος της περιπέτειας) οι μεταλλάξεις καθιστούν τον ιό πιο επικίνδυνο. Χρειάζεται μάσκα αποστάσεις, αποφυγή αχρείαστων συγχρωτισμών και ατομική υγιεινή».

«Στον δείκτη θνητότητας η Ελλάδα έχει την 4η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Ανεπίτρεπτο σε μία στιγμή που η χώρα ετοιμάζεται να ανοίξει και να υποδεχθεί το καλοκαίρι τουρίστες, εσείς να έρχεστε και να δυσφημείτε την προσπάθεια της χώρας» τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Αυτό το πετύχαμε όλοι μαζί. Πήραμε νωρίτερα πιο αυστηρά μέτρα και οι πολίτες τα τήρησαν. Όταν λέτε κ. Τσίπρα ότι αποτύχαμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας και για αυτό εγκαθιδρύουμε αστυνομικό κράτος, δεν επιτίθεστε στην κυβέρνηση αλλά στην χώρα. Λέτε ψέματα, το γνωρίζετε και εξακολουθείτε να το λέτε. Είναι προσβολή προς όλους αυτούς που προσπαθούν. Εκφράζετε μία μικρή μειοψηφία που θέλει την εμπάθεια και τον διχασμό».

Εσείς κ. Τσίπρα δεν είστε εχθρός μου, εχθρός μας είναι ο κορονοϊος - Σε αυτές τις περιστάσεις η κοινωνίες χρειάζονται ενότητα, αλληλεγγύη

«Στην πανδημία και την οικονομία τα πήγαμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εσείς το βιολί σας κ. Τσίπρα "αποτύχατε, αποτύχατε"» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσης.

«Έχουμε μπροστά μας κρίσιμες εβδομάδες προκειμένου να χτίσουμε ένα ασφαλές τείχος ανοσίας για να μπορέσουμε να ανοίξουμε με άσφαλεια την οικονομική δραστηριότητα» τόνισε και συμπλήρωσε: «Όλοι αντιλαμβανόμαστε την αγωνία του επιχειρηματία που μένει μακριά από την δουλειά του, την αγωνία του νέου που δεν μπορεί να βγει να δει τους φίλους του, την αγωνία του φοιτητή που μένει μακριά από το Πανεπιστήμιο, την αγωνία της γιαγιάς, που δεν μπορεί να αγκαλιάσει τα εγγόνια της».

«Η οργή δεν μπορεί να είναι τυφλή» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εσείς κ. Τσίπρα δεν είστε εχθρός μου. Εχθρός μας είναι ο κορονοϊος. Σε αυτές τις περιστάσεις η κοινωνίες χρειάζονται ενότητα, αλληλεγγύη».

«Πολιτικός αρχηγός είπε ανερυθρίαστα πως δέχεται το ρίσκο να υπάρξουν συγκεντρώσεις» ανέφερε - συνεχίζοντας την ομιλία του από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός. «Το κάνετε αυτό στην κορύφωση της πανδημίας» συμπλήρωσε και τόνισε πως «δεν χρειάζεται κ. Τσίπρα καμία επιστημονική έρευνα πως σε αυτή τη συγκυρία μαζικές συνάξεις αποτελούν υπερμεταδότη του κορονοιού. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε κ. Τσίπρα; Να πείτε λοιπόν πως το αγαθό της διαμαρτυρίας είναι υπέρτερο του αγαθού της δημόσιας υγείας. Αναλαμβάνετε λοιπόν το ρίσκο να αυξηθούν εκθετικά τα κρούσματα και η πίεση στο ΕΣΥ, επιχειρείτε συνειδητά να μετατρέψετε σε αντικυβερνητικό επιχείρημα την δικαιολογημένη κόπωση. Να δημιουργήσετε νέες πλατείες αγανακτισμένων και να ζωντανέψετε τα ίδια επιχειρήματα που σας έφεραν στην εξουσία» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει μία εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, επιλέγει την δημόσια υγεία ως πεδίο πολιτικής δράσης

«Αφού απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει μία εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, επιλέγετε την δημόσια υγεία ως πεδίο πολιτικής δράσης. Δεν θα σας βγει σε καλό» είπε στη συνέχεια της απάντησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τον ρώτησε: «Γνωρίζετε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη που να στηρίζει ανοιχτά δημόσιες συγκεντρώσεις αναλαμβάνοντας το ρίσκο διασποράς του ιού;».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο περιστατικό της περασμένης Κυριακής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά του αστυνομικού και εξήγησε πως «ήδη διερευνάται και ο συγκεκριμένος αστυνομικός έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το καταδικάζω απερίφραστα ανεξαρτήτως του τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε. Ο αστυνομικός οφείλει να έχει αυτοσυγκράτηση και να ακολουθεί τους κανόνες ακόμη και όταν υβρίζεται και προπηλακίζεται», συμπλήρωσε.

Να μην αδικήσουμε συλλήβδην την αστυνομία επειδή υπάρχουν περιστατικά αστυνομικής βίας

«Έχουν γίνει πάνω από 11 εκατομμύρια έλεγχοι, με ευγένεια και χωρίς κανένα πρόβλημα» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην Ελληνική Αστυνομία. «Όταν κατηγορείτε κ. Τσίπρα τους αστυνομικούς, στοχοποιείτε παιδιά της διπλανής πόρτας» είπε στη συνέχεια και ανέφερε «Πόσες φορές αστυνομικοί μπήκαν στη μάχη του κορονοϊού; Ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Να μην αδικήσουμε συλλήβδην την αστυνομία επειδή υπάρχουν περιστατικά αστυνομικής βίας. Ευθύνες θα αποδοθούν. Επικαλείστε μία υπόθεση, αυτή του Ινδαρέ, που δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει και η εικόνα στην διαδικασία της δίκης ήταν διαφορετική από την πρώτη εντύπωση, στην οποία εσείς μείνατε» συμπλήρωσε.

Εσείς κ. Τσίπρα χρησιμοποιήσατε τα ΜΑΤ και την Αστυνομία για να προστατεύσετε την δική σας εικόνα

«Συμφωνείτε ή διαφωνείτε κ. Τσίπρα με την τοποθέτηση του κ. Αλιβιζάτου ότι μόνον αρρωστημένα μυαλά θα συμφωνούσαν με την διαπόμπευση ενός πρύτανη» ρώτησε ο πρωθυπουργός, στη συνέχεια της ομιλίας του, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την τοποθέτηση Αλιβιζάτου εάν η υπόθεση Κουφοντίνα τοποθετηθεί στις σωστές της διαστάσεις, δηλαδή μία σύγκρουση ενός περιθωριακού ρεύματος υπέρ της τρομοκρατικής βίας με το κράτος δίκαιου τότε η ένταση θα υποχωρήσει;».

Και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατηγόρησε πως: «Εσείς χρησιμοποιήσατε τα ΜΑΤ και την Αστυνομία για να προστατεύσετε την δική σας εικόνα. Κάνατε προληπτικές προσαγωγές πριν από τις ομιλίες σας; Εξαρτάται από ποια πλευρά είστε όταν πέφτουν οι μολοτόφ, αυτό δεν είχατε πει κ. Τσίπρα στον κ. Τζαβάρα».

Ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι υπέστησαν κρούσματα αστυνομικής βίας και για την δική μου διακυβέρνηση και για την δική σας

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας από στελέχη της αστυνομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «ενισχύουμε ουσιαστικά τον Συνήγορο του Πολίτη για τέτοια περιστατικά» και αφού κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως και κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης υπήρξαν περιστατικά αστυνομικής βίας, είπε «ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι υπέστησαν κρούσματα αστυνομικής βίας και για την δική μου διακυβέρνηση και για την δική σας».

Είναι ντροπή που η νεολαία του κόμματός σας φωνάζει το σύνθημα να μετονομαστεί η Πλατεία Συντάγματος σε Πλατεία Κουφοντίνα, κάτω από τα πανό "Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη"

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση των Αστυνομικών», αλλά και πως «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα αποκτήσει ειδικό συνήγορο αποκλειστικά για τέτοια περιστατικά με 10μελές προσωπικό», όπως είπε.

Ωστόσο, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως «αρχίσατε να κινητοποιείστε στο πλευρό του περιθωρίου» και απευθυνόμενος για μια ακόμα φορά προς τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Με τη νεολαία του κόμματος σας να φωνάζει το σύνθημα να μετονομαστεί η Πλατεία Συντάγματος σε Πλατεία Κουφοντίνα, κάτω από τα πανό "Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη" Ντροπή!».

Δεν έχετε δικαίωμα να επιστρέφετε την χώρα σε συνθήκες διχασμού

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην υπόθεση Κουφοντίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «γύρω από το θέμα του Κουφοντίνα πολλοί θέλησαν να ξαναγράψουν την ιστορία. Ίσως κάποιοι ποντάρουν ότι οι σημερινοί 20αρηδες δεν γνώρισαν τον Παύλο Μπακογιάννη, ένα άτακτο παιδί της παράταξης του που σίγουρα θα τον ψήφιζαν οι σημερινοί νέοι εάν σήμερα ζούσε».

Για να συνεχίσει την επίθεσή του στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «Στη Νέα Σμύρνη ήσασταν εσείς του ΣΥΡΙΖΑ με τους αναρχικούς και τους χούλιγκαν. Κάνατε υγειονομικό σαμποτάζ στην χώρα. Εάν ξέρατε τι θα ακολουθούσατε στη Νέα Σμύρνη, δεν ήσασταν αφελείς αλλά πολιτικά μοιραίοι. Το άγριο λιντσάρισμα του αστυνομικού σας βρήκε απροετοίμαστους, σας είχαμε προειδοποιήσει» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε με μια αναφορά στη Σία Αναγνωστοπούλου που «με ανάρτηση είπε πως στη Νέα Σμύρνη οι κάτοικοι υπερασπίζονται τις γειτονιές τους απέναντι στον κρατικό αυταρχισμό».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποστεί από την ίδια του την ψυχή, που με τη φωνή του πρώην βουλευτή σας, Κυρίτση απειλεί. Όταν υποκρίνεστε τον σοσιαλδημοκράτη θα υπάρχει πάντα ένας βουλευτής σας, ο Βαρεμένος, που θα αποκαλυπτεί τι πραγματικά σκέφτεστε. Είπε ότι όλα τα εγκλήματα τα έκαναν οι πολιτικοί του Κέντρου. Δικαίωμα σας να επιστρέφετε στο 3%, αλλά δεν έχετε δικαίωμα να επιστρέφετε την χώρα σε συνθήκες διχασμού. Θα ήταν κέρδος εάν το σύνθημα "η τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν" το αφήσετε πίσω σας κ. Τσίπρα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και απευθυνόμενος στους νέους - όπως είπε - τόνισε «δεν κουνάω το δάχτυλο, ανοίγουμε τα αυτιά μας για να σας ακούσουμε, δεσμεύομαι να κάνω την διακυβέρνηση φιλικότερη προς τον πολίτη».

Η βία δεν γεννά βία κ. Τσίπρα, γεννά μόνον χάος

«Αλίμονο εάν ζητούσαμε από τους νέους να παραιτηθούν από την αμφισβήτηση», είπε συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός. «Μέσα από αυτήν την αμφισβήτηση θα συναντηθούμε με τη νέα γενιά. Η βία όμως δεν της ταιριάζει, ο διχασμός είναι μαρασμός, μη βάζετε φωτιά στους δρόμους, βάλτε φωτιά στις σκέψεις σας» συμπλήρωσε.

«Πως είναι δυνατόν σήμερα να μιλάτε με όρους της δεκαετίας του 50; αυτό το κόμμα νομιμοποίησε το ΚΚΕ το 1974, ο Παύλος Μπακογιάννης το 1989 έκανε την εθνική συμφιλίωση, και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης χειροκροτήθηκε από τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Όταν ένα κόμμα της Βουλής βαδίζει δίπλα στον Ρουβίκωνα τροφοδοτείτε την ένταση. Η βία δεν γεννά βία κ. Τσίπρα, γεννά μόνον χάος» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «μετά τις εκλογές ανέλαβα την δέσμευση να εγγυηθώ την ασφάλεια και την ενότητα και σε αυτή μου την αποστολή θα μείνω συνεπής. Η ομαλότητα είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψω να ξαναζήσουμε φαινόμενα κατάλυσης της δημόσιας τάξης όπως αυτά του 2008, γιατί αυτό θέλει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας» επισήμανε ο πρωθυπουργός και τόνισε πως «το δικό μας σύνθημα είναι ο διάλογος γεννά διάλογο, ο διάλογος γεννά πρόοδο».

Επενδύετε στην ένταση, την πόλωση και τον ψεύτικο διχασμό

«Μπορώ να καταλάβω γιατί εξακολουθείτε, ενώ σας δόθηκε η ευκαιρία να χαμηλώσετε τους τόνους, να επενδύετε στην ένταση, την πόλωση και τον ψεύτικο διχασμό. Καταλήγω να πιστεύω ότι είναι το μόνο που ξέρετε και μπορείτε να κάνετε καλά. Είναι μια στρατηγική την οποία έχετε υπηρετήσει με συνέπεια στο παρελθόν. Είναι η ίδια στρατηγική που σας έφερε στην εξουσία. Το πολιτικό σας βιογραφικό άρχισε να γράφεται και να ενισχύεται στις πλατείες των αγανακτισμένων τους οποίους και χρησιμοποιήσατε για να τροφοδοτήσετε την τυφλή οργή, τα πιο αρνητικά αισθήματα στην ελληνική κοινωνία για να έρθετε να καβαλήσετε ένα ρεύμα αγανάκτησης και θυμού, σε ένα βαθμό δικαιολογημένο, προσφέροντας ψεύτικες λύσεις οι οποίες διαψεύστηκαν παταγωδώς στην πορεία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην δευτερολογία του απαντώντας στη βουλή στην επίκαιρη ερώτηση, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ελληνική κοινωνία έχει ωριμάσει και έχει συνειδητοποιήσει και τις οποίες δικές της ευθύνες και τις ευθύνες των πολιτικών ταγών. Το 2021 αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ξαναστήσετε ένα τέτοιο σκηνικό κοινωνικής έντασης είστε βαθιά γελασμένος. Όχι γιατί προεξοφλείτε την αντίδραση της κυβέρνησης αλλά γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κοινωνική πλειοψηφία που θα σας ακολουθήσει σε αυτό το δρόμο» πρόσθεσε και τόνισε πως είναι ανεπίτρεπτο «πολιτικά και ηθικά το δηλητήριο που στάζετε στην ελληνική κοινωνία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η νεολαία την οποία επικαλείστε συνέχεια, δεν είναι μια νεολαία η οποία ακούει τον λόγο τον οποίο αρθρώνετε, είναι μια νεολαία βαθιά προβληματισμένη και ταυτόχρονα ώριμη. Είναι μια νεολαία θυμωμένη γιατί η πανδημία της στέρησε ένα χρόνο ελευθερίας, είναι μια νεολαία η οποία όταν θα δώσει εξετάσεις και θα μπει στο πανεπιστήμιο, δεν θέλει να πάει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι κατειλημμένο από μπαχαλάκηδες».

«Όσο και αν εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι απέτυχε η Ελλάδα στην διαχείριση της πανδημίας, τόσο θα απαντώ με πραγματικά στοιχεία. Μιλάτε για χιλιάδες θανάτους παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 ετών και παραγνωρίζετε το γεγονός ότι αυτή η χώρα η οποία είχε ένα αδύναμο σύστημα υγείας κατάφερε και πέτυχε σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες χώρες, ένα βαθμό κοινωνικής συναίνεσης, τήρησης δύσκολων και σκληρών μέτρων για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ανθρώπινες απώλειες» είπε ο πρωθυπουργός στη δευτερολογία του.

«Όσο λοιπόν ισχυρίζεστε ότι η Ελλάδα απέτυχε να διαχειριστεί την κρίση της πανδημίας θα σας λέω ότι είστε ψεύτης και ξέρετε ότι λέτε ψέματα και ο μόνος λόγος που το κάνετε είναι για να επενδύσετε στην αγανάκτηση και τον θυμό, στα αισθήματα που αναπόφευκτα προκαλεί η κρίση αυτή. Αυτό κάνετε και το κάνετε ανερυθρίαστα, χωρίς να κρύβετε τις πραγματικές προθέσεις σας» πρόσθεσε.

Επίθεση απο τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά, επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, αναφέρει «Σήμερα μια από τα ίδια. Μητσοτάκης και Τσίπρας χέρι χέρι, στην επιχείρηση διχασμού, τροφοδότησαν με μίσος την ελληνική κοινωνία. Για τα πραγματικά προβλήματα δεν ακούσαμε τίποτα. Αυτή η πολιτική ηγεσία δεν αξίζει στον Ελληνικό λαό. Αγνοήστε τους».

Το ΚΚΕ σημειώνει σε ανακοίνωσή του, «αφού απέκλεισαν, με παράτυπο τρόπο, όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, Μητσοτάκης και Τσίπρας επιδόθηκαν στο γνωστό σκηνικό της αποπροσανατολιστικής πόλωσης, αλλά και της αμοιβαίας στήριξης. Ο μεν Μητσοτάκης προσπάθησε να ενοχοποιήσει το λαό και τη δίκαιη διαμαρτυρία του για την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και να εμφανίσει το ΣΥΡΙΖΑ ως οργανωτή των κινητοποιήσεων, γιατί πολύ απλά είναι ο βολικός και ο χρήσιμος «αντίπαλος» στο δικομματικό παιχνίδι. Ο δε Τσίπρας προσπάθησε να εμφανίσει την αστυνομική βία ως ζήτημα εμμονών κι ανεκπαίδευτων αστυνομικών που «βράζει το αίμα τους» κι όχι ως στρατηγική επιλογή, που την υπηρέτησε και η δική του κυβέρνηση. Και οι δυο μαζί προσέφεραν πλήρη κάλυψη στο θεσμικό, νομοθετικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της καταστολής που συνδιαμόρφωσαν και το οποίο επεκτείνεται. ΥΓ: Όσο για την κακοποίηση της ιστορίας: Ούτε η ΝΔ νομιμοποίησε το ΚΚΕ, το νομιμοποίησαν de facto οι αγώνες και το αίμα του, ούτε ο μνημονιακός, ευρώΝΑΤΟϊκός και νεοΠΑΣΟΚικός ΣΥΡΙΖΑ είναι ο συνεχιστής των ηρωικών αγώνων του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των Λαμπράκηδων».

Σε δήλωση του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει «Aλληλοκατηγοριες, «αλληλοΰβρεις» για «τέρψη» του κομματικού ακροατηρίου και όχι με την σκέψη στα προβλήματα του Ελληνικού λαού. Όταν εν μέσω πανδημίας, καθολικού κλεισίματος (lock down ), καταρρέουσας οικονομίας, φτώχειας και τουρκικού σωβινισμού, εν έτει 2021 ακούγονται επιχειρήματα περί Αυριανισμού, τότε το αύριο της Ελλάδας φαντάζει ζοφερό. Το γεγονός ότι έφεραν πάλι στην αντιπαράθεση τον Κουφοντίνα, παραπέμπει στην παροιμία «στου κουφού την πόρτα...». Ο ένας «υποδύθηκε» τον Λουδοβίκο τον 14ο και ο άλλος τον Τσε Γκεβάρα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν λοιπόν είναι να υποδύονται «ρόλους», αδυνατώντας να αναλάβουν τον ρόλο που τους έχει αναθέσει ο Ελληνικός λαός. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν τόλμησε να πει την λέξη «Πρέσπες» αναφερόμενος στην αστυνομική καταστολή επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν τόλμησε να στηλιτεύσει ότι έχουμε τα πλέον αντιδημοκρατικά μέτρα παγκοσμίως με πρόσχημα την πανδημία. Αυτό διότι το «κράτος έχει συνέχεια» μόνον στα αντιλαϊκά και αντεθνικά μέτρα, τα οποία και οι δύο εφάρμοσαν και οι δύο υπηρετούν. Δυστυχώς οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης απεδείχθησαν πολύ μικροί μπροστά στα μεγάλα προβλήματα της Πατρίδας».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει «Αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την περιφρόνησή του για το Κοινοβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης κουρέλιασε τον Κανονισμό της Βουλής επιλέγοντας να μην απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για το έγκλημα Χρυσοχοΐδη εναντίον των οροθετικών, προστατεύοντας έτσι (& με την ανοχή του κ. Τσίπρα) τον υποκινητή της Νέας Κρατικής Βίας».