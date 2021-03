Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές

Μίνι μάρκετ, φούρνοι, λαϊκές αγορές και ιχθυοπωλεία προετοιμάζονται για τα Κούλουμα.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές την Καθαρά Δευτέρα, όπως κάθε χρόνο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν με επάρκεια σαρακοστιανών και καλές τιμές.

Ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος δήλωσε: «είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλους τους καταναλωτές που θα επιλέξουν τους υπαίθριους χώρους των λαϊκών αγορών προκειμένου να προμηθευτούν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα σε χαμηλές τιμές και για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Όλοι εμείς οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και τηρώντας όλα τα μέτρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας, προσφέρουμε σε όλους σαρακοστιανά εδέσματα ξεχωριστής φρεσκάδας και νοστιμιάς».

Υπενθυμίζεται ότι παραδοσιακά την Καθαρά Δευτέρα είναι ανοικτά οι φούρνοι, τα μίνι μάρκετ οι λαϊκές αγορές και τα ιχθυοπωλεία.