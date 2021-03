Life

Ντρου Μπάριμορ: Γιατί δε σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στον κινηματογράφο

Τι είπε η ηθοποιός στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κοέν

Η Ντρου Μπάριμορ δηλώνει έτοιμη να σταματήσει να παίζει σε ταινίες μετά από σχεδόν 40 χρόνια ενεργής δράσης στην κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ.

«Για να είμαι ειλικρινής, η απάντηση είναι "όχι", δεν θέλω να βρίσκομαι σε μια ταινία τώρα», δήλωσε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κοέν στο SiriusXM. «Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει όταν τα παιδιά μου μεγαλώσουν» πρόσθεσε.

Η ηθοποιός έχει δύο κόρες 6 και 8 χρόνων και όπως είπε σταμάτησε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες από τότε που απέκτησε παιδιά, καθώς συμπλήρωσε ότι ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός από τότε που φορούσε πάνες, αφού εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ταινία όταν ήταν 11 μηνών.

Είπε ακόμα ότι γι’ αυτήν δεν ήταν κάτι φοβερό το να σταματήσει να συμμετέχει σε ταινίες, καθώς μπορούσε να δώσει βάρος σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και να συμμετάσχει σε τηλεοπτικά προγράμματα που είναι λιγότερο χρονοβόρα.