Υγεία - Περιβάλλον

Τσικνοπέμπτη: Εισαγγελέας για “κορονοπάρτι” σε νοσοκομείο

Εντολή για προκαταρκτική έρευνα για τυχόν παραβίαση των μέτρων κατά της πανδημίας. Οι φωτογραφίες που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για «κορονοπάρτι» εργαζομένων του νοσοκομείου ανήμερα της Τσικνοπέμπτης.

Το αδίκημα που ερευνάται είναι αυτό της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Για την ίδια υπόθεση, η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ήδη εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συνάθροιση και να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος.