Οικονομία

ΕΣΕΕ: Αδικαιολόγητη η εξαίρεση από την κάλυψη των παγίων δαπανών

Τι ζητά η ΕΣΕΕ με επιστολή της από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.



Ένα λάθος στην εξειδίκευση του μέτρου κάλυψης των παγίων δαπανών, το οποίο οδηγεί στον αναίτιο και άδικο αποκλεισμό των εμπορικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό καθώς και όσων έχουν εργαζόμενους μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης επισημαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει πως ο εμπορικός κόσμος διαπιστώνει την αδικαιολόγητη εξαίρεση από το μέτρο κάλυψης των παγίων δαπανών περίπου 130.000 εμπορικών επιχειρήσεων, κυρίως ατομικού και οικογενειακού χαρακτήρα, καθώς ως κριτήριο υπαγωγής αναφέρεται ότι θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται από την συνομοσπονδία, ότι πρόκειται για το ίδιο λάθος που είχε εντοπίσει και στον πρώτο γύρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το οποίο διορθώθηκε μεν στις επόμενες, αλλά ένα χρόνο μετά επαναλαμβάνεται στο κρίσιμο μέτρο της κάλυψης δαπανών.

Η ΕΣΕΕ ζητά την άμεση διορθωτική παρέμβαση της κυβέρνησης, "ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να τύχουν ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης καθώς έχουν πληγεί βάναυσα από τα διαδοχικά κύματα της πανδημίας, έχουν χάσει τζίρους και απαξιωμένα εμπορεύματα, υπόκεινται σε όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και εντέλει έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και δημόσιο με τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους. Επιπλέον, ο εκ νέου αποκλεισμός τους θα δημιουργήσει σε βάρος τους συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, εντείνοντας τις ανισότητες στην αγορά που ήδη δημιουργεί η πανδημία".