Κοινωνία

Θάνατος Μελίνας: Έφεση στην αθώωση της αναισθιολόγου

Εξελίξεις στην υπόθεση της 4χρονης Μελίνας που έχασε την ζωή της ύστερα από επέμβαση ρουτίνας.

Ο εισαγγελέας Ηρακλείου (και εισαγγελέας της έδρας που εκδίκασε την υπόθεση) άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης της αναισθησιολόγου στην υπόθεση θανάτου της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη κάτι που ουσιαστικά αναμενόταν από την ημέρα της απόφασης.

Ήταν γνωστό άλλωστε από τις αρχές της εβδομάδας ότι η πλευρά της Πολιτικής Αγωγής είχε καταθέσει αίτηση στον αρμόδια Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, για την άσκηση εφέσεως.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή της αναισθησιολόγου και επέμεινε στην ενοχή της ακόμα και όταν κατέθεσαν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου οι τρεις πραγματογνώμονες που είχε διορίσει το δικαστήριο επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η αθώωση της αναισθησιολόγου ήταν ομόφωνη με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να αναλύει διεξοδικά το σκεπτικό της απόφασης πριν εκφωνήσει την ετυμηγορία.

Μία απόφαση που πίκρανε και απογοήτευσε τους γονείς και τους συγγενείς της άτυχης Μελίνας καθώς επί πέντε και πλέον χρόνια ζητούσαν απαντήσεις αλλά και δικαίωση.

Πηγή: cretalive.gr