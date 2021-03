Πολιτισμός

ΚΘΒΕ: τέλος ο Νίκος Νικολάου

Η καταγγελία και η απάντηση του Αν. Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Τι αναφέρει το Υπ. Πολιτισμού για την απομάκρυνση του ηθοποιού.

Σε ανακοίνωση του Υπ. Πολιτισμού, με τίτλο «Απόφαση Ανάκλησης Άσκησης Καθηκόντων του Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ», αναφέρονται τα εξής:

«Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε την Πέμπτη 11 Μαρτίου στον αναπληρωτή Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ζητώντας του να παράσχει εντός της ημέρας, εγγράφως και δημοσίως απαντήσεις σχετικά με τα όσα αναφέρονταν για τον κ. Νικολάου σε δημοσίευμα της 10ης Μαρτίου, έλαβε την επιστολή που ακολουθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η δικαίωση οποιουδήποτε πιθανού θύματος οποιουδήποτε τυχόν περιστατικού βίας ή κατάχρησης εξουσίας, καθώς και η διαλεύκανση οποιασδήποτε καταγγελίας από τη Δικαιοσύνη, είναι αδιαπραγμάτευτες σε ένα ευνομούμενο κράτος.

Προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι η προστασία του κύρους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του συνόλου των εποπτευομένων φορέων του. Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, το Υπουργείο προσέφυγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την πρώτη στιγμή. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι μέχρι να απαντήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών επί του αιτήματος του, ή να προκύψει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, δεν μπορεί το ΚΘΒΕ να λειτουργεί στη σκιά δημοσιευμάτων κι αντεγκλήσεων.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε να προχωρήσει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του φορέα, για την άμεση και μέχρι νεωτέρας αναστολή της άσκησης των καθηκόντων του αναπληρωτή Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Νικολάου, τουλάχιστον μέχρι να απαντήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών επί του αιτήματος του Υπουργείου ή να υπάρξουν σαφέστερα δεδομένα.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Νικολάου

«Κύριε Υφυπουργέ,

Σε απάντηση του με αρ. 101311/11.3.2021 εγγράφου σας, σας αναφέρω τα εξής:

Προφανώς είδα κι εγώ το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεστε και το οποίο αναπαράχθηκε πολλές φορές μετά. Αμέσως προχώρησα σε δημόσια δήλωση, πριν μου την ζητήσετε και την οποία ήδη γνωρίζετε. Απαντώ και σε σας τα εξής:

Αγνοώ τελείως σε τι αναφέρονται τα άθλια αυτά δημοσιεύματα. Καμιά καταγγελία δεν μου έχει γνωστοποιηθεί ποτέ και κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ να δώσω εξηγήσεις για οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι στην πολυετή σταδιοδρομία μου και αυτό θα το βεβαιώσουν όλοι οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες μου.

Άλλωστε, και στα ίδια τα – πανομοιότυπα - δημοσιεύματα τίποτα δεν αναφέρεται ώστε να μπορώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Μιλούν αορίστως για «σεξουαλική παρενόχληση» κάπου, κάποτε, σε κάποιαν και αφιερώνουν όλο το υπόλοιπο «ρεπορτάζ» τους σε πολιτικές μου δηλώσεις και στην ιδιότητά μου ως αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ. Όμως, δεν χρειάζομαι κανένα στοιχείο από τους συκοφάντες για να σας δηλώσω, όπως ήδη δήλωσα και δημοσίως, ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να απολογηθώ.

Στα 46 χρόνια της πορείας μου στο θέατρο, ποτέ δεν έδωσα το παραμικρό δικαίωμα και ποτέ δεν επέδειξα οποιαδήποτε αντιδεοντολογική ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Ποτέ δεν έχω προσβάλλει, ούτε με λόγια, ούτε με πράξεις, οποιονδήποτε από όσους βρέθηκαν δίπλα μου ως συνεργάτες σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή. Η καθαρότητα της διαδρομής μου και η εντιμότητά μου δε θα επιτρέψω να αμφισβητηθούν. Πέραν της όποιας καλλιτεχνικής αξίας των πεπραγμένων μου, το προσωπικό μου ήθος συνιστά την παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω στο χώρο του θεάτρου και στην οικογένειά μου.

Πρώτος εγώ, που έχω περάσει όλη μου την ζωή στο σανίδι, επιθυμώ να μην υπάρχει καμιά αντιδεοντολογική συμπεριφορά στον χώρο του θεάτρου και να διαλευκανθεί κάθε τέτοια σοβαρή υπόθεση. Και αντιλαμβάνομαι και την πίεση που δέχεστε. Αλλά δεν είναι νοητό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σ’ ένα κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε τυχάρπαστος, κρυπτόμενος πίσω από ανώνυμες, δήθεν δημοσιογραφικές, πληροφορίες, να εξαπολύει αόριστες κατηγορίες, χυδαία υπονοούμενα, χωρίς το παραμικρό στοιχείο, χωρίς καμιά δυνατότητα άμυνας του συκοφαντούμενου και αντί να καλείται ο συκοφάντης να εξηγήσει, να τινάζονται στον αέρα οι ζωές και οι σταδιοδρομίες ανθρώπων και να ρίχνονται βορά στον αγριεμένο όχλο. Σ’ ένα κράτος δικαίου, ακόμη και η απαίτηση να δώσει εξηγήσεις κάποιος χωρίς να ξέρει για ποιο πράγμα να τις δώσει, θα ήταν παράνομη και προσβλητική. Αλλά δεν θα κάνω αυτήν την χάρη στους χυδαίους, δεν θα τους επιτρέψω να κραυγάζουν ότι αρνήθηκα ή ότι κρύβομαι πίσω από τον νόμο. Αντιθέτως, αυτοί θα υποχρεωθούν να εμφανιστούν μπροστά του.

Εξηγούμαι, λοιπόν, και ταυτόχρονα προειδοποιώ:

Όπως ήδη είπα στην δημόσια δήλωσή μου, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι, τίποτα για το οποίο πρέπει να ντρέπομαι, στα 46 χρόνια που υπηρετώ το θέατρο. Και όποιος αμφισβητήσει την εντιμότητα και το ήθος μου ή βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο εμένα και την οικογένεια μου, θα συρθεί στα ποινικά και στα αστικά δικαστήρια και θα κληθεί να αποδείξει τις χυδαιότητές του και να αποκαταστήσει μέχρι κεραίας κάθε είδους ζημιά που θα υποστώ εξ αιτίας του. Έκαναν λάθος όσοι επέλεξαν εμένα για να παίξουν τα γελοία πολιτικά παιχνίδια τους ή για να εισπράξουν πενταροδεκάρες από τα κλικ τα πρόστυχα «μέσα ενημέρωσης» στα οποία ψωμίζονται.

Κύριε Υφυπουργέ,

Θεωρώ, όπως σας είπα, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Αλλά βρίσκομαι σε μια ηλικία και έχω πίσω μου μια μακρά και πολλαπλά πετυχημένη σταδιοδρομία που μου δίνει την δυνατότητα να μην νοιάζομαι ούτε για τα αξιώματα, ούτε για τον μισθό. Και μου επιβάλει το καθήκον να νοιάζομαι για το θέατρο, τους νεότερους από μένα συναδέλφους μου και την τιμή μου. Γι’ αυτό, αν μου ζητηθεί, θα αποχωρήσω από την θέση για την οποία επιλέχθηκα αποκλειστικά με αξιοκρατικά κριτήρια, προκειμένου να μην επιτρέψω να πληγεί το ΚΘΒΕ και ο χώρος που όλη μου την ζωή υπηρετώ. Το έργο μου θα το ολοκληρώσω όταν, με το τέλος αυτής της υπόθεσης, που θα έρθει αναπόφευκτα και θα είναι οδυνηρό για τους συκοφάντες, θα επιστρέψω σ’ αυτήν.

Αθήνα, 11.3.2021

Με εκτίμηση

Νίκος Νικολάου».