Παράταση του lockdown με κλειστά σχολεία σε όλη την χώρα

Τι ζητούν οι λοιμωξιολόγοι και για πόσο διάστημα. Ποιες άλλες περιοχές θα υπαχθούν στο «βαθύ κόκκινο»

Οριζόντιο lockdown στα σχολεία όλης της χώρας, σε όλες τις βαθμίδες, εισηγείται προς την κυβέρνηση η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, ενώ κατά πληροφορίες εξετάζεται το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 22 Μαρτίου με «click away».

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατά τη συνεδρίασή της εισηγήθηκε επίσης «βαθύ κόκκινο», με το αυστηρό lockdown που αυτό συνεπάγεται, για τις Περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Λέσβου, καθώς επίσης για τους δήμους Ιωαννίνων, Μετσόβου, Κατερίνης, Σκιάθου και Χανίων.

Επίσης, κατά πληροφορίες, οι ειδικοί της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων έχοντας τη μελανή επιδημιολογική εικόνα στο σύνολό της τόσο για την Αττική όσο και για την επικράτεια που είναι στο βαθύ κόκκινο στο μεγαλύτερο τμήμα της, εισηγούνται κατά πληροφορίες να συνεχιστεί το lockdown μέχρι και το τέλος Μαρτίου.

Τα στοιχεία για τις εκατοντάδες νοσηλείες στο ΕΣΥ, ιδίως στην Αττική, καθόρισαν επίσης την αρνητική θέση των ειδικών για οποιαδήποτε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Η συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων έγινε σε κλίμα εμφυλίου, μετά τις αναφορές της κυρίας Αναστασίας Κοτανίδου σύμφωνα με τις οποίες η κόπωση οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Η «μεταμέλεια» της κυρίας Κοτανιδου, η οποία δήλωσε σήμερα πως τα λεγόμενά της παραφραστηκαν, δεν φαίνεται να έγινε δεκτή από τους άλλους ειδικούς. Δέχθηκε έντονη επίκριση για ο,τι είπε καθώς της «καταλόγισαν» ότι πυροδότησε με τα λόγια της περί κούρασης της επιτροπής και την αντίδραση του επίσης κουρασμένου από τα μέτρα πληθυσμού.