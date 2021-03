Παράξενα

Γουλιανός... γίγαντας πιάστηκε απο αδέλφια ψαράδες (εικόνες)

Δεν πίστευνα στα μάτια τους τα αδέλφια, που έκαναν "την ψαριά της ζωής τους!".

Δύο αδερφια από τη Κοζάνη έκαναν την ψαριά της ζωής τους!

Συγκεκριμένα γουλιανό "γίγα" έβγαλαν με τα δίχτυα τους σήμερα, Παρασκευή 12 Μαρτίου, στη λίμνη Πολυφύτου τα δυο αδέρφια από το Βελβεντό!

Πρόκειται για τους Χάρη και Μάρκο Μπουντιό, μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων της λίμνης, με τον γουλιανό να έχει μήκος 2 μέτρα και 77 εκατοστά και βάρος 137 κιλά.

Πηγή: kozanimedia.gr