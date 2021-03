Κοινωνία

Αστυνομική βία: Δικογραφία μετά την ΕΔΕ για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχει διαβιβαστεί για περαιτέρω διερεύνηση, η διοικητική δικογραφία για τον θάνατο του 26χρονου Βασίλη Μάγγου. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχει διαβιβαστεί για περαιτέρω διερεύνηση, η διοικητική δικογραφία για τον θάνατο του 26χρονου Βασίλη Μάγγου, ένα μήνα μετά την καταγγελία του για κακοποίηση του από αστυνομικούς στο Βόλο, τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση αυτή αναφέρθηκε σήμερα στην Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, μετά από επιστολή που έλαβε από τον πατέρα του 26χρονου.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τονίζεται ότι η ΕΔΕ που διενεργήθηκε για την υπόθεση «ολοκληρώθηκε σε χρόνο συντομότερο από τον συνήθως απαιτούμενο χρόνο παρόμοιων υποθέσεων» και παραδόθηκε στο Αρχηγείο στις 23-2-2021.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 14-07-2020 Ανακοίνωσης, σχετικά με την κατάληξη 26χρονου ημεδαπού στον Βόλο, ανακοινώνεται ότι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, ολοκληρώθηκε την 23-02-2021 και υποβλήθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντίγραφα της διοικητικής δικογραφίας, με το συνημμένο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, διαβιβάστηκαν άμεσα στον Συνήγορο του Πολίτη για τα περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι η διοικητική διερεύνηση, παρά την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ολοκληρώθηκε σε χρόνο συντομότερο από τον συνήθως απαιτούμενο χρόνο παρόμοιων υποθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ