Εμβόλιο AstraZeneca: Προσθήκες στις πιθανές παρενέργειες ζητά ο ΕΜΑ

Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες που ζήτησε να προστεθούν στις πληροφορίες του εμβολίου, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Φαρμάκων.

Σοβαρές αλλεργίες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των ενδεχόμενων παρενεργειών του εμβολίου των AstraZeneca/Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά της COVID-19, έπειτα από αντιδράσεις αυτού του τύπου που εντοπίσθηκαν στο Ηνωμένο Βαασίλειο, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική Aρχή αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως «συνέστησε να επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες για το προϊόν ώστε να περιλάβουν ως παρενέργειες την αναφυλαξία και την υπερευαισθησία (αλλεργικές αντιδράσεις)».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, η βρετανοσουηδική φαρμακευτική βιομηχανία AstraZeneca μείωσε περαιτέρω την πρόβλεψή της για την ποσότητα των δόσεων εμβολίων που θα προμηθεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πρώτο τρίμηνο στα 30 εκατομμύρια, που αποτελεί το ένα τρίτο των συμβατικών της υποχρεώσεων και σηματοδοτεί τη μείωση κατά 25% της ποσότητας που δεσμευόταν να παραδώσει τον περασμένο μήνα.

Η μείωση της ποσότητας θα καταφέρει νέο πλήγμα στα σχέδια της ΕΕ για την ανοσοποίηση του πληθυσμού, εκστρατεία που παρεμποδίζουν οι επανειλημμένες καθυστερήσεις στις παραδόσεις δόσεων εμβολίων και η αργή διανομή τους σε κάποιες χώρες.

Το έγγραφο, που κοινοποιήθηκε σε ευρωπαίους αξιωματούχους και φέρει ημερομηνία 10η Μαρτίου, δείχνει πως η AstraZeneca προβλέπει πλέον ότι θα έχει παραδώσει 30,1 εκατ. δόσεις στην Ευρώπη περί τα τέλη Μαρτίου και άλλα 20 εκατ. δόσεις τον Απρίλιο.