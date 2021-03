Πολιτισμός

Ιωνικό Κέντρο: αυτοψία Γεωργιάδη – Πατούλη στο εργοτάξιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, που έχει ως στόχο να συμβάλει στη διαφύλαξη και προβολή της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης επισκέφθηκαν σήμερα το εργοτάξιο το έργου του συγκροτήματος του “Ιωνικού Κέντρου“, στη Νέα Ιωνία, δίπλα στο σταθμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό. Τον Περιφερειάρχη και τον Υπουργό υποδέχθηκαν στο σημείο ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας - Φιλαδελφείας Γαβριήλ και η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Δ. Θωμαΐδου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 15,77εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Φορέας υλοποίησης είναι το Ιωνικό Κέντρο Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία με Διευθύνουσα Υπηρεσία Τ.Υ Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας – Φιλαδελφείας.

Το Ιωνικό Κέντρο

Το Ιωνικό Κέντρο θα έχει ως στόχο του την διαφύλαξη και την προβολή της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και θα συνδυάζει την πίστη, την παιδεία, την ανάπτυξη, την προσφορά και το σεβασμό στο περιβάλλον . Μεταξύ άλλων το έργο είναι τεσσάρων επιπέδων. Θα έχει χώρο στάθμευσης, ενώ προβλέπεται η δημιουργία Πλατείας και Πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων θα είναι 243 θέσεων στάθμευσης, ενώ στην πλάκα του ισογείου τού υπογείου σταθμού αυτοκινήτων κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα, το οποίο ενοποιείται, με τον περιβάλλοντα χώρο. Η «πλατεία πρασίνου» που θα δημιουργηθεί θα είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 4.560 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης θα κατασκευαστούν υποστρώματα, κανάλια συλλογής και απορροής ομβρίων υδάτων, ενώ θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά σώματα, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, θέσεις ποδηλάτων κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση της επίβλεψης ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι «σήμερα είχαμε τη χαρά, μαζί με τον Υπουργό ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαβριήλ και τη δήμαρχο της Νέας Ιωνίας Δ. Θωμαίδου, να επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, εδώ στην καρδιά του δήμου της Νέας Ιωνίας, με την Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας να πρωταγωνιστεί.

Η Περιφέρεια Αττικής με τη συμμετοχή της σε αυτό το έργο συμβάλλει έμπρακτά στην ανέγερση ενός σημαντικού θρησκευτικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού κέντρου το οποίο θα μπορεί να είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες όχι μόνο της Ν. Ιωνίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Όπως ενημερωθήκαμε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς σε επίπεδο διαφύλαξης και προβολής της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ενώ θα συμβάλει στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων θρησκευτικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι «η Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Γαβριήλ είχαν ένα σπουδαίο όραμα να δώσουν στον λαό της περιοχής ένα πνεύμονα πρασίνου, έναν όμορφο Ιερό Ναό και έναν χώρο για να μπορούν να φιλοξενούν κόσμο και να γίνονται σπουδαίες εκδηλώσεις. Το όραμα αυτό του Σεβασμιωτάτου αγκαλιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής τον κύριο Πατούλη και από τη δήμαρχο Νέας Ιωνίας και ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κάναμε το καθήκον μας και εντάξαμε το έργο αυτό κατά απόλυτη προτεραιότητα διότι η περιοχή αυτή αξίζει την αναβάθμιση, οι πολίτες να απολαύσουν επιτέλους ένα χώρο αναψυχής, ένα στολίδι που θα αποτελέσει πρότυπο για την αστική ανάπλαση και άλλων περιοχών της Αττικής. Θέλω να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη και τη Δήμαρχο και κυρίως τον Σεβασμιώτατο γιατί χαρίζουν στο λαό της Νέας Ιωνίας ένα στολίδι».

Σε δηλώσεις της η δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Δ. Θωμαΐδου, ανέφερε τα εξής, «να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Υπουργό και πρωτίστως τον Σεβασμιότατο για τη συμβολή του στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για το δήμο μας και συνολικά το βόρειο τομέα. Επιπλέον είναι σημαντικό για μας καθώς θα στεγάσει τον πολιούχο της Νέας Ιωνίας, τον Άγιο Γεώργιο Νεαπολίτη, μίας που η Ν. Ιωνία είναι προσφυγούπολη. Σας ευχαριστώ όλους που συμβάλατε και θα συμβάλλετε στην υλοποίηση του έργου και ιδιαίτερα το Σεβασμιώτατο ο οποίος από την ημέρα που ήρθε έδωσε ένα νέο αέρα πνοής στη Νέα Ιωνία. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Τέλος, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ, δήλωσε ότι «στη Νέα Ιωνία χτυπάει η καρδιά του προσφυγικού Ελληνισμού. Σε αυτόν τον ιερό τόπο είμαστε, σε ένα έργο το οποίο θα δοθεί όλη αυτή η αξία και η τιμή στα πρόσωπα αυτά των Πατέρων που έφτιαξαν την περιοχή αυτή. To Ιωνικό κέντρο ήδη προχωράει, ευγνωμονώ μέσα από την καρδιά μου το Θεό και τον Άγιο Γεώργιο για τη μέχρι σήμερα πορεία των έργων, αλλά και την Ελληνική Πολιτεία τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Υπουργό που είναι σήμερα κοντά μας για να επιβλέψουν το έργο που τόσο πολύ έχουν στηρίξει.

Επίσης το δήμο Νέας Ιωνίας, την κυρία δήμαρχο για τη μεγάλη τους συνδρομή, αλλά και όλους όσοι – που είναι πολλοί- κυρίως πρόσωπα τα οποία έχουν αγκαλιάσει το όραμα αυτό για να μπορέσει να γίνει ένα μνημείο προσφυγικού Ελληνισμού. Ένα μνημείο το οποίο θα έχει στόχο την ανάδειξη του θρησκευτικού, του περιβαλλοντικού του πολιτιστικού, του εκπαιδευτικού ρόλου τον οποίον έχει η εκκλησία μας και ανάγκη αυτό το ρόλο να το μοιραστεί με όλόλους τους πολίτες. Είναι έργο για όλους, προσβάσιμο σε όλους και να βοηθήσει ο Θεός και γρήγορα να τελειώσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε την ημέρα των εγκαινίων που θα χαρούμε από τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται από την τοπική μας περιοχή και από τοπική μας εκκλησία. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου».